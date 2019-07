Trump oznámil, že šéf tajných služieb Dan Coats končí: Kto ho nahradí?

Šéf amerických tajných služieb (DNI) Dan Coats končí 15. augusta vo funkcii a nahradí ho republikánsky kongresman John Ratcliffe. Na Twitteri to v nedeľu oznámil prezident USA Donald Trump.

Šéf Bieleho domu sa Coatsovi poďakoval za jeho "skvelú službu krajine". Bezprostredne nebolo známe, či 76-ročný Coats odchádza z funkcie dobrovoľne, alebo ho Trump k rezignácii prinútil, napísala agentúra DPA.Coats bol ako piaty šéf DNI vo funkcii od 16. marca 2017.

Trump a Coats sa viackrát dostali do názorového konfliktu. Coats v januári povedal, že Teherán dodržiava podmienky dohody o jadrovom programe, ktorú uzavrel v roku 2015 so skupinou šiestich veľmocí vrátane USA a že krajina podľa jeho názoru v súčasnosti nevyvíja jadrovú zbraň. Trump na to reagoval slovami, že americké tajné služby sú v otázke Iránu "naivné" a "mýlia sa".

Tajné služby tiež opakovane varovali pred možnými kybernetickými útokmi z Ruska. Vyjadrili presvedčenie, že Moskva zasiahla do kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016, aby pomohla Trumpovi a uškodila jeho demokratickej vyzývateľke Hillary Clintonovej. Od Ruska sa podľa nich dá očakávať to isté aj pred voľbami v roku 2020. Prezident zásahy Ruska opakovanie odmietol.

Päťdesiattriročný Ratcliffe je považovaný za názorovo blízkeho Trumpovi. Minulý týždeň zaujal agresívnymi otázkami položenými v justičnom výbore Snemovne reprezentantov osobitnému vyšetrovateľovi Robertovi Muellerovi, ktorý sa zaoberal údajnými zásahmi Ruska do amerických prezidentských volieb. Ratcliffe zastupuje od roku 2015 v Snemovni reprezentantov štát Texas. Spravodajská stránka FiveThirtyEight spočítala, že doteraz v 91 percentách prípadov hlasoval v Kongrese v súlade s názormi prezidenta.

Post riaditeľa tajných služieb bol zriadený v roku 2005 po tom, ako vyšetrovacia komisia v súvislosti s teroristickými útokmi z 11. septembra 2001 došla k záveru, že Ústredná spravodajská služba (CIA) nedostatočne spolupracovali s federálnou políciou FBI. Ratcliffa teraz čaká schvaľovací proces v Senáte, v ktorom majú republikáni väčšinu. Do jeho ukončenia musí Trump vymenovať dočasného šéfa DNI.