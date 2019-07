Ohromná drzosť pri Lužiankach: Milan s odpadom zamieril....uvidíte to miesto, vyletí vám tlak

Pomoc kamarátom si, žiaľ, zrejme nabudúce rozmyslí. Majiteľ žltej dodávky z Lužianok (okr. Nitra) sa dostal do nepríjemnej situácie. Spôsobil si ju podľa svojich slov tým, že požičal kamarátovi Milanovi vozidlo.

Ten však doňho naložil stavebný odpad. Nevysypal ho do kontajnera, ale do prírody v okolí obce. Dodávku však všetci poznajú a fotky vyhodených igelitových vriec, gúm a iného smetia sa bleskovou rýchlosťou rozniesli po sociálnej sieti.

Majiteľ po zistení, čo sa s jeho autom robilo, ostal nepríjemne zaskočený. „Auto je moje. Na fotkách je Milan, ktorý ho mal požičané na tých pár dní, čo som bol v zahraničí. V živote by som nečakal, že by on takéto niečo spravil. Vidíte, že áno.opísal na sociálnej sieti rozhorčený majiteľ s tým, že čoskoro urobil nápravu. „Hneď ráno sme to boli pozbierať. Ja by som to nenechal len tak. A verte, bolo tam toho dosť. Milan sa ku všetkému priznal a je mu to ľúto,“ napísal majiteľ auta, ktorý sa v povážlivej situácii ocitol nevinne.

Jeho auto je ale v okolí všetkým známe. „Odpad skončil na riadnej skládke. Ďakujem tým, čo mi hneď volali. A som zvedavý, či tí, čo to hneď zdieľali, budú tak zdieľať aj toto,“ uzavrel majiteľ. Odprataním bordelu z prírody sa to však nekončí. „Polícia okamžite začala konať a vec riešime ako priestupok,“ informovali nitrianski muži zákona na sociálnej sieti. Celú vec postúpia na obecný úrad, ktorý to následne bude riešiť, pričom Milanovi hrozí pokuta až do 2 000 €. Paradoxne, celý odpad vynesený na skládku stál len smiešnych 6,70 €.