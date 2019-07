Kto prekoná Federera v počte grandslamov? Legendy veria Djokovičovi!

Po nedeli má už 16 grandslamových titulov a naďalej sa vyhrieva na tenisovom tróne. Srbskému hrdinovi Novakovi Djokovičovi (32) chýbajú ku šťastiu len dve veci.

Prvou z nich je zisk pravého Grandslamu a v počte trofejí z turnajov veľkej štvorky sa dotiahnuť, resp., prekonať svojho finálového súpera z Wimbledonu (20 titulov, pozn. red.).

Grandslam sa bude získavať ťažko, v rokoch 2011 a 2015 vyhral okrem Roland Garros v Austrálii, vo Wimbledone aj na US Open, tento rok po triumfe v Melbourne opäť padol v Paríži...

Federerov rekord je ale iná káva, hoci Roger chce ešte rok-dva potiahnuť a svoju zbierku možno o nejaký ten triumf ešte rozšíri. Novak na neho stráca štyri primáty, Španiel Rafael Nadal len dva...

„Hoci má Djokovič 32 rokov, jeho telo sa správa, ako by mal 25. Vlani vyhral dva grandslamy, tento rok rozbehol tiež výborne. Myslím si, že Novak môže v priebehu troch rokov dokázať niečo, čo svet ešte nevidel,“ vyhlásil pred štartom Wimbledonu jeho niekdajší tréner Američan Andre Agassi.

Víťaz dvoch turnajov ATP Ján Krošlák sa tiež prikláňa skôr k Srbovi. „Ak dva týždne vo Wimbledone neprší, lopty skáču vysoko a to vyhovuje Nadalovi. Ak ale dva dni poprší, spolu s rosou je povrch rýchlejší a to hrá do karát Djokovičovi. Rafa síce vyhral aj Wimbledon, ale Novak je všestrannejší,“ myslí si Krošlák a k finále dodal: „Rogera mi je ľúto, robí skvelú reklamu tenisu. Všetci chceme, aby bol na Tour čo najdlhšie. Bol lepší, ale vyhral mentálne odolnejší.“

„Myslím si, že rekordérom bude Djokovič. Od Rogera je o dosť mladší, a ak mu vydrží zdravie, môže toho veľa povyhrávať. Od Rafu ho delí iba rok, ale nelimitujú ho toľko zranenia. Ak Novak bude hrať na takejto úrovni ešte pár rokov, svet sa bude možno čudovať, ale bude z neho najlepší tenista histórie,“ konštatuje slovenská tenisová ikona Dominik Hrbatý.

K Srbovi sa prikláňa aj Ján Krošlák: „Nole je o niečo všestrannejší hráč ako Nadal. Mne sa aj o niečo viac páči jeho hra. Myslím si, že spolu s jeho bojovnosťou sa práve on dotiahne na Federera. Sú tu ale aj nádejné mená ako Tsitsipas, Shapovalov alebo Auger-Aliassime. Tenis potrebuje pitbulov, ktorí budú trénovať a hrať ako o život. A oni by to mohli byť."

„Týmto wimbledonským víťazstvom si Djokovič výrazne zvýšil šancu dotiahnuť sa na Federera. Má nesmierne vysokú psychickú odolnosť zvládať náročné situácie, podľa mňa je stále a už dlhodobo fyzicky najlepšie pripravený hráč na Tour a k tomu ho čakajú obľúbené turnaje na harde - US Open a Australian Open. Je aj o niečo mladší ako Rafa," uzatvára prognózy Štefan Čižmarovič.