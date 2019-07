Polášek po smutnej prehre nestráca nádej: Maximum chcem ešte vylepšovať!

Kariérne maximum či životný úspech. Slovenský tenista Filip Polášek (33) ho dosiahol s Ivanom Dodigom (34) vo Wimbledone postupom do semifinále.

Polášek verí, že s Chorvátom Ivanom Dodigom (34) nepovedali posledné slovo a tento výsledok neostane dlho životným úspechom. Že svoje kariérne maximum ešte vylepší.

„Keby mi niekto pred tromi týždňami povedal, že v Antalyi postúpime až do finále a vo Wimbledone si zahráme semifinále, bral by som to všetkými dvadsiatimi. Získal som toľko bodov, s ktorými som vôbec nepočítal. S Ivanom sme sa už bavili o pokračovaní spolupráce. Máme záujem, aby bola dlhodobá,“ priznal prvý Slovák, ktorý v All England Clube postúpil v mužskej dvojhre do semifinále.

Wimbledonské semifinále je pre Poláška o to cennejšie, že sa do turnajového kolotoča vrátil po dlhodobých problémoch s platničkami, pre ktoré nehral tenis od novembra 2013 do júna 2018, ale venoval sa výchove adeptov tohto športu. Rodák zo Zvolena priznal, že v semifinále neboli s Chorvátom horší, chýbal im kúsok šťastia a pokoj na rakete v rozhodujúcich momentoch.

Vybrať „naj“ zápas si netrúfol. „Ťažko povedať, ktorý zápas bude pre mňa najpamätnejší. Paraxodne asi ten, v ktorom sme prehrali. Hrali sme výborný tenis s krásnymi výmenami, chýbala už len víťazná bodka,“ pokračoval tenista, ktorý vie, kde musí zabrať, aby mu nabudúce už nik nezatvoril dvere do grandslamového finále. Vie aj to, že s Ivanom Dodigom chce spolupracovať, len si musia zosúladiť kalendár.