Nepríjemnosti wimbledonskej šampiónky pred finále: Poriadne nervy a bolesti žalúdka

Rumunskú tenistku Simonu Halepovú, ktorá zdolala vo finálovom dueli Wimbledonu Serenu Williamsovú 6:2, 6:2, sprevádzali pred dôležitým sobotným zápasom bolesti žalúdka.

Halepová vyhrala druhé grandslamové finále v kariére. V roku 2018 sa radovala z triumfu na parížskom Roland Garros a teraz sa môže pýšiť už aj titulom wimbledonskej šampiónky. 27-ročná tenistka po dueli priznala, že pred zápasom proti Američanke Serene Williamsovej mala nervy a bolesti žalúdka. "Tvrdo som pracovala na tom, aby som získala wimbledonský titul. Ďakujem celej mojej lóži a mojim rodičom za to, že sa prišli osobne pozrieť na finálový zápas. Veľká vďaka patrí aj môjmu bývalému trénerovi Darrenovi Cahillovi, bez ktorého by som tu teraz nestála s wimbledonskou trofejou. Vďaka nemu som lepšia hráčka. Ďakujem aj Rumunsku a všetkým fanúšikom, ktorí ma povzbudzujú na každom turnaji.

Možno to tak dnes na kurte nevyzeralo, no pred zápasom som mala poriadne nervy a bolesti žalúdka. Snažila som sa však dať emócie bokom a na dvorec som išla s cieľom vydať zo seba maximum. Pred začiatkom turnaja som si v šatni hovorila, že keby som vyhrala celý turnaj, mala by som aspoň doživotné členstvo v All England Clube. Teraz sa mi to splnilo. Musela som na mojej hre veľa zmeniť, aby som začala vyhrávať zápasy na tráve. Teraz dokážem hrať agresívne a zabíjať loptičky," uviedla Halepová vo svojom príhovore.