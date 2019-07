Wimbledonský šampión Novak Djokovič: Bol to po mentálnej stránke asi najťažší zápas, ktorého som bol súčasťou

Mužské finále dvojhry prestížneho grandslamového Wimbledonu ponúklo v nedeľu popoludní viacero pamätných momentov.

V najdlhšom finále v histórii londýnskeho podujatia (4:57 h) zdolal najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič turnajovú dvojku Švajčiara Rogera Federera po päťsetovej bitke 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3). Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu je prvý tridsiatnik, ktorý dokázal triumfovať na tráve All England Clubu dvakrát za sebou. Prvýkrát sa vo finále tiež uplatnilo nové pravidlo o tajbrejku v piatom sete za stavu 12:12.

Djokovič tiež drží rekord ako aktér vôbec najdlhšieho grandslamového finále, v ktorom v roku 2012 na Australian Open po 5 hodinách a 53 minútach zdolal Španiela Rafaela Nadala v piatich setoch. Tridsaťdvaročný Srb po zisku piateho wimbledonského titulu priznal, že zápas bol pre neho "najnáročnejší v kariére po mentálnej stránke". Počas neho dokázal odvrátiť dva mečbaly 37-ročného súpera.

"Bolo to viac o psychike ako o fyzičke. Bol to po mentálnej stránke asi najťažší zápas, ktorého som bol súčasťou. Proti Nadalovi som mal vo finále v Austrálii asi najťažší zápas po fyzickej stránke, trval takmer šesť hodín. Ale tento zápas bol po psychickej stránke iná úroveň. Bol som jeden úder od prehry. Tento duel mal všetko. A na konci to bolo vykúpenie," citovala víťaza agentúra DPA.

"Nole" sa v počte wimbledonských titulov dotiahol na Švéda Björna Borga a Brita Laurencea Dohertyho, celkovo ich má na konte už 16. Federera zdolal vo finále tretieho grandslamu sezóny aj v rokoch 2015 a 2014. Naposledy s ním prehral na grandslamovej pôde v roku 2012 vo wimbledonskom semifinále. V päťsetových zápasoch má s ním bilanciu 4:0. Federer nevyužil šancu na zisk deviateho wimbledonského a rekordného 21. grandslamového titulu.

Srbský tenista priznal, že si takýto priebeh finále nevedel predstaviť: "Samozrejme, duel som sa snažil prehrať si v mysli ešte pred začiatkom, ako som išiel na kurt. Ale takéto niečo som si nevedel vymyslieť. Vždy sa pokúšam predstaviť si seba ako víťaza. Mám na to silu."

Víťaz dostal aj otázku, či si vie predstaviť dobehnúť, resp. preskočiť v počte grandslamových titulov duo Federer (20) - Nadal (18). "Motivuje ma to. Vyzerá to, že sa im približujem. Aj oni však vyhrávajú grandslamy. Je to taký druh súťaživosti. Ťaháme sa navzájom. Títo dvaja chlapci sú asi ten najväčší dôvod, prečo stále hrám na tejto úrovni. Motivuje ma fakt, že tvoria históriu tenisu. Či sa im však vyrovnám alebo ich prekonám, to neviem," povedal Djokovič, ktorý zostal verný svojmu rituálu po finálovom triumfe a zjedol pár stebiel trávy z víťazného kurtu: "Chutila viac ako inokedy."