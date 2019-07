Kedysi jej chýbalo sebavedomie, teraz vyškolila Serenu: Halepová si užíva životný triumf

Neuveriteľný tenis, jeden z najdokonalejších finálových výkonov všetkých čias.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Takto sa poklonila predstaveniu Simony Halepovej v rozhodujúcom súboji o singlový titul na Wimbledone legendárna Billie Jean Kingová. "Prvá rumunská šampiónka predviedla neuveriteľný tenis. Všetko na kurte urobila tak, ako si zaumienila. Stopercentne naplnila svoj herný plán," zdupľovala šesťnásobná wimbledonská víťazka na svojom twitterovom účte.

Halepová svojím "nadpozemským" výkonom vo finále na londýnskej tráve vyrazila dych nielen fanúšikom, ale aj renomovanej súperke. Serena Williamsová po zápase, v ktorom jej súperka urobila iba 3 nevynútené chyby a mala 83-percentnú úspešnosť víťazných loptičiek po prvom podaní, uznanlivo podotkla: "Tušila som, že mi toho veľa vráti, ale ona v tomto zápase vrátila do kurtu takmer všetko. Zvyčajne viem, čo mám proti takej súperke hrať, ale dnes mi nič z toho nefungovalo."

Pracovitá včelička Halepová sa z roka na rok blížila k naplneniu svojich tenisových snov. Predvlani sa dočkala postu svetovej jednotky a vlani zasa prvého víťazstva na grandslamovom turnaji, keď ovládla antukový vrchol Roland Garros. Jediné, čo si pri svojom štýle tenisu založenom na úderovej istote od základnej čiary, nevedela predstaviť, bol triumf na Wimbledone. "Na začiatku turnaja som povedala, že to musím celé vyhrať, aby som tu získala doživotné členstvo. Nakoniec sa mi to podarilo, hoci som to na začiatku myslela skôr ako recesiu," poznamenala v dobrej nálade Halepová na oficiálnom portáli WTA.

Rumunka už niekoľko rokov udivovala tenisový svet presnosťou svojich úderov a množstvom nabehaných kilometrov po kurte. Problém nastal vtedy, keď mala zareagovať na zlepšenie súperky. Vtedy kleslo sebavedomie a mentálny blok jej spravidla nedovolil dosiahnuť veľké triumfy. Keď sa jej novinár po prehre v osemfinále tohtoročného Australian Open spýtal, prečo podľahla Serene v troch setoch, keď ona je svetová jednotka, odpoveď bola plachá a jednoduchá: "Lebo ona je Serena..."

Rovnakú hráčku však tentoraz doslova vymazala z kurtu a to ešte hrali na turnaji, na ktorom legendárna Američanka hrala po jedenásty raz vo finále a bojovala o ôsmy titul. Reportérka NBC Sports a bývalá hráčka Mary Carillová o Halepovej kedysi povedala, že ju prenasledujú vlastné prehry. "Nechcela mať sama od seba prílišné očakávania, aby to potom, keď to nevyjde, nemusela vysvetľovať. Radšej vnútorne prijala sklamanie z toho, že nemôže byť najlepšia, akoby mala o to zabojovať," uviedla Carillová, cituje ju The Newyorker. Halepová v tejto súvislosti pred časom o sebe trefne podotkla: "Sebadôveru som si budovala veľmi dlho a potom som všetko stratila za minútu."

Do Wimbledonu prišla tento rok 27-ročná Rumunka ako vymenená. Verila si od prvej loptičky a nepoľavila až do tej poslednej. Ak by však sebavedomie nepodporila skvelou hernou formou, z titulu na najslávnejšom turnaji by sa netešila. Postupne skončili na jej rakete Bieloruska Alexandra Sasnovičová, krajanka Mihaela Buzarnescová, bývalá svetová jednotka Viktoria Azarenková či mladučká americká kométa Cori Gauffová. Neskôr pridala triumfy nad Číňankou Čang Šuaj, resp. turnajovou osmičkou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou a korunu svojmu životnému vzopätiu nasadila vo finále "demoláciou" Sereny Williamsovej. Na celom turnaji stratila jediný set v 2. kole s Buzarnescovou.

"Naozaj som si nemyslela, že môžem zdolať všetky tie skvelé hráčky na tráve. Ako však plynul turnaj, cítila som sa čoraz lepšie a herne som chytila správny rytmus. A vo finále to bol môj životný zápas. Tým som si istá, najmä keď som mala proti sebe najsilnejšiu súperku na tráve. Som veľmi hrdá na seba v tomto zápase aj celom turnaji," pochválila sama seba Halepová.

V pondelkovom singlovom rebríčku WTA bude figurovať na 4. mieste, pred dvoma týždňami bola siedma. A v čom nastal Halepovej prerod v myslení? "Pred finále som si vravela, že je to obyčajný zápas a nie že idem hrať o trofej proti Serene. Tak som k tomu aj pristúpila a tak to urobím odteraz zakaždým, keď sa dostanem do súboja o titul," dodala.