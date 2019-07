V ťažkej etape budú hroziť úniky: Aké šance má Sagan?

O šanciach Sagana v ôsmej etape Tour de France 2019 prehovoril Ján Svorada (50), bývalý reprezentant v cyklistike.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Opäť jedna z tých ťažších etáp. Myslím si, že to dnes bude hlavne o únikoch. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Peter Sagan dokáže zvíťaziť v akejkoľvek etape. Skôr by sa však mal dnes zamerať na kontrolu súperov v bodovačke, ako napríklad Matthews.Musí spraviť všetko pre to, aby sa jeho priami rivali nedostali do úniku. Určite sa bude veľa improvizovať. Peťo by mohol radšej ušetriť sily a skúsiť šťastie v nedeľu. Ale nie som športový riaditeľ Bory.Ak by sa mu podarilo do jedného z nich naskočiť, určite bude veľkým favoritom na zisk etapového prvenstva," myslí si Svorada.

Štart: 12.25 hod. (Mâcon) Cieľ: 17.25 hod. (Saint-Étienne)

Profil: Kopcovitý (200km) Šanca Sagana: Veľká