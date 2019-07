S opaľovaním to nepreháňajte: Neuveriteľné následky, ktoré môžu spôsobiť slnečné lúče!

Opálenie je poplašným signálom, ktorý znamená, že pleť bola napadnutá slnkom. V skutočnosti nie je žiadna účinná ochrana proti UV lúčom a opaľovací krém nestačí, píše francúzsky denník Le Figaro.

"Opáliť sa, či neopáliť?" takúto dilemu riešil v júli 1928, kedy sa rodila móda zlatistej pokožky, časopis Vogue, ako píše historik Pascal Ory vo svojej knihe Vynález opaľovania. Takmer po sto rokoch sa na tom nič nezmenilo. Zabúdame však, že opálená pokožka je predovšetkým napadnutá. Opaľovanie totiž nie je nič iné ako obranná reakcia tela proti slnku, ktorá znamená: pozor, nebezpečenstvo!

Slnka sa máme prečo obávať z toho dôvodu, že vysiela veľmi silné neviditeľné lúče, ultrafialové žiarenie (UV). Sú tri druhy: UVA, UVB a UVC. Ozónová vrstva a atmosféra čiastočne tieto lúče filtrujú, ale niektoré predsa len preniknú až k nám. V malých dávkach sú prospešné, pretože stimulujú produkciu vitamínu D potrebného pre pevnosť kostí. Ale nech je druh pleti akýkoľvek, niekoľko minút denne na slnku k produkcii tohto vitamínu úplne postačuje.

V silných dávkach lúče UVB ničia pleťové bunky melanocyty a pokožka sčervenie: to je spálenie slnkom. Slnko má na pleť veľa škodlivých účinkov. Môžu sa prejaviť okamžite, a to vo forme spálenia, alebo dlhodobo. Potom môže byť výsledkom predčasné starnutie pleti a rakovina.

Lúče UVB tiež stimulujú produkciu melanínu v melanocytoch, nadchádzajúcich sa v hlbokých vrstvách kože, ale tiež na povrchu v podobe znamienok krásy. Melanín je pigment, ktorý dokáže UV lúče zachytiť a neutralizovať. Keď sú melanocyty naplnené melanínom, stúpajú na povrch kože a dodávajú jej farbu od červenej cez rôzne odtiene hnedej až po čiernu. Tieto variácie sa vysvetľujú tým, že sú dva typy melanínu: melanín červený, ktorý vyvoláva červené škvrny a stojí za ryšavými vlasy, a ten je málo ochranný. Po druhé to je melanín čierny, ktorý UV lúče absorbuje. Čím viac máme čierneho melanínu, tým je naša pleť tmavšie a naša odolnosť voči UV lúčom vyššia. Avšak ani v tom prípade sa nemožno vystavovať slnku bez rizika.

Na rozdiel od UVB prenikajú lúče UVA hlboko do kože až k bunkám, ktoré ju vyživujú a opravujú. Dôsledok? Prehlbujú sa vrásky, pleť povoľuje a slabne. UVA sú teda zodpovedné za starnutie pokožky. To však nie je to najhoršie. Lúče UVA rovnako ako UVB, nech sú prírodné či zo solária, môžu tiež poškodiť DNA. Potom môžu nastať tri scenáre: buď bunka zahynie, pretože je DNA príliš poškodená, alebo je DNA opravená a bunka prežije, alebo ich DNA čiastočne opravená a jedného dňa z nej môže vzniknúť rakovina kože.

Zo všetkých druhov rakoviny kože je najmenej častý melanóm, ale je najnebezpečnejší. Môže vzniknúť zo spočiatku normálnej bunky, ktorá bola lúčom UV poškodená na úrovni svojej DNA, a anarchicky sa množia. Inokedy sa vyvíja zo znamienka krásy.

Tento druh rakoviny je obzvlášť vytrvalý. Nielenže môže byť spôsobený opaľovaním v detstve či mladom veku, je tiež schopný veľmi ľahko metastázovať a zasiahnuť životne dôležité orgány. Ak je ochorenie zistené včas, prognóza je dobrá. Neskorá diagnóza ale značne znižuje nádej na prežitie. Len 15 percent pacientov, ktorým bola rakovina zistená v štádiu metastáz, prežije päť rokov.

Hoci sú opaľovacie krémy účinné, najlepšou ochranou je oblečenie, klobúk a okuliare, najmä u detí. Tie by nemali byť slnku vystavované priamo. Ani pod slnečníkom alebo v tieni nie sú úplne chránené, pretože aj tam preniká časť UV lúčov. Napokon je potrebné nevystavovať sa slnku viac ako hodinu, zvlášť medzi dvanástou a štvrtou hodinou popoludní, kedy je slnko najvyššie.