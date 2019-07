Susedom sa správanie súrodencov zdalo čudné, ohlásili to: Po príchode do domu bola v šoku aj polícia

Z toho sa dvíha žalúdok! Odporné tajomstvo ukrývala jedna rodina v dedinke na severe Španielska.

Nezvyčajný príbeh sa odohral v zastrčenej severošpanielskej dedinke Pozondon. Dvaja súrodenci – Pedro (55) a Isabel (60) Blasco Yuntovci – sa mali starať o ich matku. No dedinčanom sa ich správanie zdalo podozrivé. Prípad ohlásili polícii a tá učinila odporný objav. Mŕtve telo matky bolo zamurované v stene.

Nie je jasné, koľko je matka Angela Yunta Arroyová mŕtva. Podľa detektívov sú to najmenej štyri mesiace, no môžu to byť aj dva roky. Osemdesiatnička trpela demenciou, postupne slepla a bola pripútaná na lôžko. No dôchodkyňa nezomrela prirodzenou smrťou, bola zavraždená. A z jej smrti podozrievajú práve jej dve deti.

Ako uvádza The Sun, rodina sa do dedinky presťahovala z Madridu pred 10 rokmi. Bolo to totiž rodné miesto otca rodiny. Ten sa však z návratu domov dlho netešil – zomrel krátko po presťahovaní. Obyvateľom dedinky, kde žijú štyri desiatky ľudí, bolo podozrivé, že dôchodkyňu už dlhší čas nevideli. Keď sa na ňu pýtali jej detí, vždy dostali len vyhýbavú odpoveď. Rozhodli sa preto celý prípad oznámiť úradom.

Pedro pritom pracoval pre dedinu, kde upravoval parky a záhrady. Isabel brala opatrovateľský príspevok na invalidnú matku. Aj to mohol byť podľa polície jeden z dôvodov ich odporného činu. Súrodenci teraz sedia vo väzbe a čakajú, ako rozhodne súd.