Rumunskú premiérku Dancilaovú zvolili za šéfku Sociálnodemokratickej strany: Ak ma nezvolíte, rezignujem!

Rumunskú premiérku Vioricu Dancilaovú zvolili v sobotu za predsedníčku vládnej Sociálnodemokratickej strany (PSD).

Stalo sa tak na zjazde strany, keď dostala 2828 hlasov z takmer 4000 zúčastnených delegátov PSD, informoval server Romania-Insider.com.

Dancilaová je prvou ženou na predsedníckom poste v tejto strane, keď medzi jej predchodcov patrili prezident Ion Iliescu, expremiér Adrian Nastase, bývalý minister zahraničných vecí Mircea Geoana, expremiér Victor Ponta a Liviu Dragnea.

Dočasnou šéfkou PSD sa stala po tom, ako bývalý líder Dragnea nastúpil 27. mája do väzenia, keď najvyšší súd zamietol jeho odvolanie voči odsúdeniu za korupciu. Nestrácala čas a do mesiaca získala v strane väčšinovú podporu a pritom sa aj dištancovala od Dragneovho odkazu.

V januári 2018, keď ju Dragnea priviedol z Bruselu, kde bola poslankyňou Európskeho parlamentu, málokto o nej počul. Médiá ju označovali za Dragneovu bábku, avšak v tomto roku prestala poslúchať jeho príkazy. Bývalý líder PSD na vládu tlačil, aby schválila kontroverznú justičnú reformu, ktorá by pomohla vyriešiť jeho problémy so zákonom, ale premiérka sa postavila podľa správ proti. Nátlak z Európskej komisie a fakt, že Rumunsko zastávalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, prispelo k tomu, že už na Dragneove nariadenia nebrala ohľad.

Jej najväčšou výhodou, ktorá jej pomohla získať predsednícky post v strane, bolo to, že keby podala ako premiérka demisiu, jej strana by takmer určite stratila moc. Bolo by totiž veľmi nepravdepodobné, že by prezident Klaus Iohannis vymenoval ďalšieho premiéra z PSD, obzvlášť po tom, ako strana prehrala voľby do Európskeho parlamentu. Dancilaovej posolstvo strane bolo jasné: ak ma nezvolíte za predsedníčku, rezignujem.

Jej úloha však nie je jednoduchá, keďže PSD má len niekoľko mesiacov na nájdenie kandidáta do tohtoročných prezidentských volieb a na nápravu naštrbeného imidžu pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Dancilaovej vláda má však stále väčšinu v parlamente, čo sa tento rok pravdepodobne nezmení, dodáva server Romania-Insider.com.