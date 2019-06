Mamička spanikárila, keď svoje novorodeniatko nepočula plakať: Dôvod ju zrazil na kolená

Matka dvoch detí zistila, že takmer úplne ohluchla v momente, ako porodila svoje prvé dieťa.

Ako informoval portál Mirror, Kate Llewellyn-Waters si myslela, že sa niečo deje s jej novorodenou dcérou Beatrix, keďže ju po pôrode nepočula plakať. Malé dieťa však bolo v poriadku, problém bol v jej sluchu. Pôrod Kate spôsobil, že stratila 60 % sluchu. Keď sa o dva roky neskôr narodilo jej druhé dieťa, syn Albert, zistila, že stratila ďalších 10 %.

Keď Kate sčasti stratila sluch prvýkrát, lekári si to vôbec nespojili s tehotenstvom, nakoniec jej bola diagnostikovaná otoskleróza. Je to veľmi vzácna choroba, pri ktorej dochádza k abnormálnemu rastu kostí v blízkosti stredného ucha. U Kate to bolo zapríčinené tehotenskými hormónmi. "Netušila som, že ohluchnem," spomína Kate. "Bola som tehotná, dialo sa mi v tele veľa zmien, nevšimla som si, že strácam sluch, až kým ma manžel neupozornil, že ho nepočujem."

"Zistila som, že moja babička úplne ohluchla na ľavé ucho, keď čakala môjho otca. Teraz sa cítim, ako keby som sa zmenila na moju babičku, ako keby som bola staršia, než skutočne som," stažovala sa Kate. Keď lekári zistili, o čo ide, navrhli Kate riskantnú operáciu, pri ktorej by však mohla ohluchnúť úplne. "Prispôsobila som sa životu takmer bez sluchu, mám alarmy a iné pomôcky v detských izbách, čiže svoje deti môžem počuť, aj keď som v inej miestnosti ako oni. Deti sa zas naučili byť viac trpezlivé, pretože vedia, že nie vždy ich počujem." "Tretie dieťa už jednoznačne mať nebudem," vtipne poznamenala Kate, no vyjadrila sa, že vôbec neľutuje, že má dve.