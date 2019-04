Študent zaspal so slúchadlami v ušiach: Hrozivý následok zlozvyku

Študent, ktorý zaspal pri počúvaní hudby, sa zobudil hluchý na jedno ucho.

Doktori prehovorili o prípade hlavne preto, aby upozornili na zlý zvyk, ktorý má mnoho ľudí. Ak by študentovi nevypadlo druhé slúchadlo počas spánku, stratil by sluch v oboch ušiach. Postupne však sluch opäť nadobudol a to aj vďaka liečbe, ktorú podstúpil v nemocnici na Taiwane.

Doktor Tian Huiji hovorí, že hoci ľudia počúvajú hlasnú hudbu cez deň bez nejakých okamžitých problémov je nebezpečné robiť tak aj počas noci. Počas spánku sa totiž krvný obeh spomalí a vysoko citlivé chĺpky v našich ušiach, ktoré snímajú zvukové vlny, sú menej chránené pred hlasnými zvukmi. Obzvlášť nebezpečné sú slúchadlá vo forme štupľov do uší, nakoľko zabraňujú zvuku, aby sa dostal von.

Experti dlhodobo varujú pred púšťaním si hlasnej hudby priamo do uší. Tým, že sa naše okolie stáva čoraz hlučnejším, potreba „izolovať sa" od okolitého zvuku je v tomto kľúčovým problémom. Slúchadlá totiž poškodzujú sluch z dlhodobejšieho hľadiska a počet ľudí, ktorých sa to týka globálne porastie.