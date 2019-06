Dubovcovej so Štrbovou vyšiel vstup do šampionátu, postupový sen tak žije

Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová odštartovali majstrovstvá sveta v Hamburgu víťazne.

V piatok v L-skupine zvíťazili nad Fínkami Taru Lahtiovou-Liukkonenovou a Anniinou Parkkinenovou 2:0 (19, 11).

Slovenky sú v skupine na čele po boku brazílskych favoritiek Bárbary a Fernandy, ktoré si v súbežnom stretnutí poradili s Mexičankami Revueltovou a Orellanovou v dvoch setoch. Po voľnom víkende Slovenky v pondelok nastúpia proti Brazílčankám (15.00) a v utorok proti Mexičankám (10.00). Do šestnásťfinále priamo postúpia prvé dve dvojice z každej z dvanástich skupín plus štyri najlepšie z tretích miest, zostávajúca osmička z tretích priečok bude bojovať o zvyšné štyri miestenky do play off.

MS 2019 v Hamburgu - L-skupina - piatok:

Taru Lahtiová-Liukkonenová, Anniina Parkkinenová (17-Fín.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (26-SR) 0:2 (-19, -11), Bárbara Seixasová De Freitasová, Fernanda Alvesová (12-Braz.) - Martha Revueltová, Zaira Orellanová (38-Mex.) 2:0 (14, 12)

hlasy po zápase (zdroj: svf.sk.):

Natália Dubovcová: "V tomto zápase išlo o veľa a bol ťažký, teraz sa nám bude o čosi ľahšie dýchať. Fínky sú v rebríčku vyššie než my, víťazstvo je naozaj veľké. Určite je to výrazný krok k splneniu základného cieľa, ktorým je postup zo skupiny. Trénerka pripravila výbornú taktiku, Andrea tiež hrala výborne a vyšlo nám veľa vecí. Prvý set bol veľmi o podaní a o príjme, lietalo to veľmi prudko. Vedeli sme, že je potrebné ustáť tlak a neskôr to pôjde. V druhom sete sme nesmeli poľaviť, lebo súper sa môže chytiť kedykoľvek. Ďakujeme za podporu, Slovákov bolo počuť viac než Fínov."

Andrea Štrbová: "Víťazstvo na úvod je výborné, nič viac sme si nemohli priať. Dobre sme sa pripravili a veci nám vychádzali. Na oboch stranách sa to dosť odvíjalo od servisu. Súperky sme prinútili hrať to, čo sme potrebovali. V druhom sete sme eliminovali vlastné chyby, preto bol výsledok jednoznačnejší. A moja premiéra na MS? Počas rozcvičky som bola v pokoji, no po prvom hvizde rozhodcu sa mi trochu rozbúchalo srdce. Po prvej otočke to však opadlo."

tabuľka L-skupiny:

1. Bárbara, Fernanda 1 1 0 2:0 2

2. Dubovcová, Štrbová 1 1 0 2:0 2

3. Lahtiová, Parkkinenová 1 0 1 0:2 1

4. Revueltová, Orellanová 1 0 1 0:2 1

ďalší program L-skupiny:

pondelok 1. júla:

15.00 Bárbara, Fernanda (12-Braz.) - DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ (26-SR)

16.00 Lahtiová, Parkkinenová (17-Fín.) - Revueltová, Orellanová (38-Mex.)

utorok 2. júla:

10.00 Bárbara, Fernanda (12-Braz.) - Lahtiová, Parkkinenová (17-Fín.), DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ (26-SR) - Revueltová, Orellanová (38-Mex.)