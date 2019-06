Má to po mame: Dcérka Jennifer Lopez dojme aj vás

Talent je nepochybne cenná vec a o to viac, keď ho zdedia aj mladšie generácie. Toto je aj prípad hollywoodskej hviezdy Jennifer Lopez, ktorej dcéra sa prvýkrát objavila na pódiu. Svojim vystúpením všetkým vyrazila dych!

Jennifer Lopez všetci poznáme nielen vďaka jej popovým pesničkám ako napríklad On The Floor alebo Jenny from the Block, ale aj dlhodobej filmovej kariére (Svadba podľa Mary, Dosť).

Zdá sa, že jej 11-ročná dcérka Emme pôjde v jej šľapajach. Tínedžerka všetkým vyrazila dych, keď sa objavila po boku maminy na pódiu počas debutového večera. V nádherných červených róbach si spolu zaspievali pieseň Limitless, ktorá sa vyskytla vo filme Lopez, nazývanom Second Act (Znovu v hre).

Jennifer Lopez si v roku 1997 zahrala vo filme Blood and Wine (Krv a Víno), a o dva roky na to už pracovala na svojom debutovom albume. Všetci si mysleli, že náhly vstup do hudobnej kariéry by nielen ohrozil jej dobrú povesť herečky, ale zároveň by ju zahanbil svojou napohľad naivnou gurážou. Opak bol pravdou a Jennifer Lopez všetkým dokázala, že vie byť šialene úspešná vo všetkom. Fanúšikovia ju začali prezývať J.Lo, čo sa menovkyni zapáčilo a pomenovala tak nielen svoj druhý album ale aj jej parfum.

Dvadsať rokov po prvej úspešnej pesničke je teraz Jennifer jedna z najbohatších a najznámejších celebrít na svete a pokračuje v oboch umeleckých smeroch. Pred pár dňami odštartovala turné It’s My Party (Je To Moja Párty), ako grandióznu oslavovu 50. narodenín, ktoré bude mať počas leta. Je to prvý rad koncertov po takmer šiestich rokoch, a končí sa 11. augusta.