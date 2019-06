Premiér Pellegrini o situácii v Smere: Jednu vec zdôraznil

Dôležité je najskôr prebrať obsah politického programu, na jednej stoličke nemôže stáť ani padať budúcnosť strany.

Povedal to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. V súvislosti so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenska zdôraznil, že vláda v tom má jasno. Pellegrini povedal, že na konci leta by mala mať strana Smer-SD jasno v tom, v akej konštelácii chce ísť do volieb. Situácia v strane podľa neho nie je taká vážna. Zdôraznil, že ide o vnútrostranícke záležitosti.

Na otázku, či sa bude uchádzať o post lídra Smeru-SD, odpovedal, že sú rôzne typy líderstva. "Uvidím, čo povie strana. Musíme hovoriť o tom, kto bude volebný líder, kto je predsedom strany, ako bude vyzerať program," skonštatoval s tým, že jeho povinnosťou je v prvom rade riešiť problémy krajiny.

V súvislosti s oslavami 75. výročia vylodenia v Normandii povedal, že s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou či francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom sa stretávajú bežne a sú v pravidelnom kontakte. Svetoví lídri podľa neho vedia, ako ťažko sa dohadujú termíny stretnutia s lídrami Ruskej federácie. Svoju návštevu Ruska obhajuje tiež tým, že bol pozvaný aj na Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade. Dodal, že zastúpenie Slovenska podpredsedom vlády Richardom Rašim (Smer-SD) bolo s lídrami odkomunikované dopredu.

Vylodenie v Normandii však považuje za dôležitú udalosť druhej svetovej vojny. Vyzdvihol úlohu slovenských a českých letcov, ktorú si podľa jeho slov vážia aj iné krajiny. Kritizoval však Andreja Kisku, ktorý naďalej poberá plat a účasť na oslavách v Anglicku podľa neho odmietol z lenivosti. Kisku kritizoval aj za jeho výroky na adresu Slovenska v zahraničných médiách. "Je to politické zneužívanie. Robí si svoju politickú agendu," skonštatoval. Na posledné prieskumy verejnej mienky reagoval tým, že si nemyslí, že Kiska dosiahol dobré čísla. "Skôr sa mi zdá, že namiesto ôsmich strán v opozícii ich bude deväť," podotkol s tým, že je to skôr "drobenie" politickej scény.

V súvislosti s blížiacimi sa oslavami Slovenského národného povstania Pellegrini povedal, že to môže byť priestor na spoločný samit amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského lídra Vladimira Putina. Zdôraznil však, že samit a účasť lídrov nie je istá. Myslí si však, že Slovensko počas predsedníctva vo viacerých medzinárodných organizáciách dokázalo, že dokáže hostiť podobné stretnutia.