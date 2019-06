Speváčka Mária Velšicová je opäť v nemocnici: Akútna operácia srdca!

Ocitla sa na tom istom mieste! Interpretku známych šlágrov Máriu Velšicovú (83) poriadne potrápilo srdce už vlani, keď bojovala o život a záchrana prišla v poslednej chvíli.

Tentoraz sa zdravotné problémy ozvali opäť a speváčka skončila na operačnej sále. Ako sama povedala, nevyhnutný zákrok podstúpila pri plnom vedomí. Umelkyňu ratovali lekári v bratislavskom Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Speváčka Novému Času prezradila, aké problémy ju znovu doviedli na nemocničné lôžko.

Mária Velšicová, medzi priateľmi a fanúšikmi známa ako Maja, skončila v rukách odborníkov. Srdce jej totiž minulý piatok začalo náhle biť ako na poplach. „Zrýchlilo sa mi srdiečko. Orgány si pýtajú svoje, a keď im srdiečko nedodá dostatočné množstvo okysličenej krvi, búria sa. A to múdre srdce chce každému vyhovieť a jednoducho začalo rýchlo pracovať, búšiť. Tak hovorím synovi: ‚Odvez ma do nemocnice.‘ Hneď ma zobrali,“ povedala Novému Času umelkyňa, ktorej zachraňovali srdce na operačnej sále.

„Operovali ma bez toho, aby ma rezali. Bola som pri vedomí, predo mnou bol monitor. Viem, že mám prepojenú cievu, ktorá nebola dostatočná pre srdce. Teraz sa už cítim lepšie,“ opísala svoj zážitok pani Maja.

Práce sa nevzdá

Velšicová, ktorá si starostlivosť personálu nevie vynachváliť, sa po zákroku momentálne zotavuje na jednotke intenzívnej starostlivosti. „Neverili by ste, aký je tu ,fofr‘. Ľudia sa na mňa chodia pozerať, či som to naozaj ja, lebo zhodou okolností ma teraz dávali v televízii asi na piatich kanáloch súčasne,“ snažila sa s úsmevom odľahčiť situáciu známa speváčka, ktorá musí užívať lieky, no už sa nevie dočkať, keď sa znovu pustí do práce.

„Beriem lieky na riedenie krvi, na posilnenie srdiečka, lebo už len tá chémia ma drží, vďakabohu, v mojom veku. Odporučili mi šetriť sa, ale ja už 26. júna nahrávam. Ja to publikum potrebujem a publikum potrebuje mňa, aspoň si to tak nahováram. Fanúšikov pozdravujem, aby sa nezľakli, dokončujem cédečko Chodník lásky a mám aj nový hit Jožina, poď do kina,“ uzavrela optimisticky večne dobre naladená umelkyňa, ktorú podobné zdravotné problémy postihli presne pred rokom.

Vtedy si záchranku zavolala po tom, čo pociťovala silný tlak na hrudi a mala problémy s dýchaním. Napokon vysvitlo, že prekonala v poradí už druhý infarkt, pričom o prvom vôbec nevedela.

Invazívny zákrok

Viliam Fischer, kardiochirurg

V prípade zúženej alebo zatvorenej srdcovej tepny sa do nej zavedú katétre, s ktorých pomocou sa tepna rozšíri, respektíve spriechodní. Do nej sa následne vloží stent, teda kovová výstuž, ktorá zabezpečí, aby sa dané miesto v tepne nezužovalo. Tento invazívny zákrok sa vykonáva v lokálnej anestéze, čiže pacient je pri vedomí. Doba hospitalizácie štandardne trvá jeden až dva dni po zákroku v závislosti od zdravotného stavu pacienta.