Speváka Otta Weitera čaká po náročnom období rozhodujúce vyšetrenie: Podstúpi operáciu srdca?!

Bojuje ďalej! Život speváka Otta Weitera (63) pred dvoma mesiacmi visel na vlásku.

Pre problémy s dýchaním skončil v nemocnici a vysvitlo, že mal zápal srdcového svalu. Hoci sa už zotavuje doma, jeho problémy sa ani zďaleka neskončili. Umelec, ktorý musel od základov zmeniť svoj život, Novému Času prezradil, že musí rátať aj s operáciou.

Weiter bol v marci hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti. Lekári ho šokovali zistením, že srdce mu bilo len na 15 percent a napojili ho na prístroje. Aj keď je už doma, šetrí sa a výrazne spomalil v hektickom živote, k uzdraveniu ešte vedie dlhá a tŕnistá cesta.

„Lekári sa vyjadrili na rovinu, že keď sa to srdce ,nechytí‘, bude potrebné urobiť operáciu. Povedali mi: ,Zabudni, že budeš vyskakovať na javisku a skákať z javiska do hľadiska,‘“ podelil sa o verdikt lekárov Otto, o ktorého ďalšom osude sa rozhodne na najbližšej lekárskej kontrole.

„Tam sa uvidí, čo bude ďalej. Pravá komora sa vraj už ako-tak chytila a srdce sa zmenšilo, čiže môžem už ako-tak dýchať, no nie je to žiadna sláva. V pohode to v žiadnom prípade nie je a nemyslím, že niekedy bude,“ povzdychol si spevák, ktorý pociťuje oslabené zdravie na každom kroku. „To, čo mi trvalo hodinu, teraz robím dve–tri hodiny a medzitým si musím odpočinúť. A nepripadá do úvahy, aby som niekde utekal,“ ozrejmil Weiter.

Spevák pred chorobou rozhodne nemieni ohnúť chrbát a bojuje ako lev. „Ja sa tomu nepoddávam. Musím rátať s tým, že tie obmedzenia, čo mám, už budú stále, ale beriem to pozitívne. Veď už nemám tridsať. Keď všetko funguje, človek to berie ako samozrejmé,“ uzavrel s nádejou v hlase spevák, ktorému je najväčšou oporou manželka Andrea Fischer.

Čoho sa vzdal

- veľké vzdialenosti autom „na otočku“

- perfekcionizmus

- pitie kávy

- zrušil 22 koncertov (marec – máj)

Čo pridal

- prechádzky s manželkou

- po 17 rokoch plánuje prvú dvojtýždňovú dovolenku

- oddych po piatej hodine poobede

Zápal srdcového svalu

Igor Vozár, internista

Často ho človek prechodí bez toho, aby si bol tohto ochorenia vedomý. Je to v dôsledku toho, že má veľmi podobné príznaky ako chrípka. Preto treba byť obozretný a radšej si dať urobiť vyšetrenie. Pri zápale srdcového svalu môže dôjsť až k takému poškodeniu, že je nevyhnutná transplantácia srdca.