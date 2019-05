Trpká spoveď hviezdy Búrlivého vína Letka o problémoch a nízkom dôchodku: Čakám na miesto v starobinci

Vek ho oberá o sily! Herec Ivan Letko (84), ktorého v posledných rokoch najviac preslávil markizácky seriál Búrlivé víno, má hlavu plnú starostí.

Doteraz sa inak ako s dobráckym úsmevom nikdy neobjavil na obrazovke, ani v spoločnosti. Pribúdajúce roky mu však na optimizme rozhodne nepridávajú. Obľúbený umelec Novému Času porozprával, ako ho ničí staroba a s ktorými zdravotnými a súkromnými problémami musí bojovať.

Ivan Letko prirástol televíznym divákom k srdcu ako dedko Zoli z Búrlivého vína, kde hral po boku rovnako populárnej kolegyne Evy Rysovej. Markíza ho potom obsadila do seriálu Oteckovia, kde začal nakrúcať minulé leto. Herca však momentálne veľmi sužuje zdravie. „Bol som v nemocnici, neposlúcha ma zdravíčko, sú to záležitosti pánskeho charakteru, prostata. Podstúpil som dve operácie,“ povedal Novému Času Letko, ktorého sme telefonicky zastihli na ceste k lekárovi.

Práve pribúdajúce roky mu robia vrásky na tvári a starosti na duši. Umelec otvorene priznal, že povestnú jeseň života si ani zďaleka neužíva. „Je mi trošku aj smutno. Ten, čo povedal, že staroba je úžasná vec, sa hrozne mýlil. Aj samota, aj to zdravie, aj tá predstava, čo človeka ešte čaká, tá je čoraz prísnejšia,“ opísal uznávaný umelec odvrátenú tvár staroby, ktorej čelí.

Chce lekára nablízku

Uznávaného umelca trápi aj to, že je vo svojom dome často sám a ani občasné návštevy ho nevedia vytrhnúť z pochmúrnych myšlienok. „Tak raz-dvakrát za týždeň sa stretávam s mojimi dcérami. Aj tá mladšia sa už vrátila z Talianska. Staršia má psíka, tak si ho niekedy beriem so sebou, je to krásna sučka, už sme aj trošku závislí od seba,“ dodal herec, ktorý plánuje aj veľkú životnú zmenu. Ako prezradil, uvažuje totiž o presťahovaní sa do seniorského zariadenia.

Zatiaľ je to podľa jeho slov hudba budúcnosti, začal sa tým však už reálne zaoberať. „Bojím sa o zdravie, tak mám lepší pocit, keď je lekár blízko. Som v poradovníku, je to ešte na dlhé lakte. Pani riaditeľka mi povedala, že keď to bude akútne, tak mi vyjde v ústrety. Budem ale musieť hlboko načrieť do svojich úspor, ktoré nie sú zas také veľké. Stálo by ma to minimálne 1 000 eur mesačne. Dôchodok mi stačí na menej ako štandard, na aký som bol zvyknutý,“ povzdychla si hviezda Oteckov, ktorá si najradšej kráti čas prechádzkami v prírode. Okrem spomínaných dvoch dcér Hany a Ivany mu robia radosť aj vnúčatá.