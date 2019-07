Futbalista Erik Sabo ukázal svoje bývanie: V nádhernom byte je len pár dní v roku

Slovenský futbalový reprezentant Erik Sabo (27), ktorý momentálne oblieka dres izraelského Beitaru Jeruzalem, býva s manželkou Eliškou (26) a so synom Sebastiánom (3) len pár dní v roku v Trnave.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Panelákový byt má krásny výhľad na rieku, ktorá preteká týmto mestom. Manželia však uvažujú nad rodinným domom, ktorý chcú postaviť v rodnej dedine futbalistu.

Rodinka vlastní štvorizbový byt v Trnave už tretí rok. „Hľadali sme narýchlo niečo na prechodné bývanie, lebo sme odchádzali do Grécka, kde manžel pôsobil. Býva sa nám tu veľmi dobre, aj keď z roka sme tu pár dní, keďže manžel hrá vonku,“ začína svoje rozprávanie manželka slovenského futbalového reprezentanta Erika Saba.

Chcú rodinný dom

Bývanie v Trnave si nevybrali náhodou. „Som Trnavčanka a manžel je zo Šúroviec, čo je dedinka vzdialená pár kilometrov odtiaľto. V byte nám niečo nechala pôvodná majiteľka, napríklad kuchyňu, ale ostatné som zariaďovala ja,“ opisuje Eliška. Byt pôsobí už na prvý pohľad čistým dojmom, pretože je ladený prevažne v bielej farbe. „Mám rada čisté línie, bielu a sivú, sem-tam čierny doplnok.“

„Ja som jej do zariaďovania veľmi nehovoril. Eliške nechávam úplnú voľnosť. Má svoj štýl, ktorý sa mi páči. Urobila to pekne a útulne, som veľmi spokojný,“ hodnotí Erik, ktorý vyrastal v rodinnom dome, a preto by sa do domu v rodnej dedine aj rád vrátil. „Nemáme teraz záhradu, v meste je menej prírody. V podstate bývam od 18 rokov v Trnave, keď som začal hrávať za Spartak. Už však hľadáme vhodný pozemok, kde by sme postavili dom. Neponáhľame sa, ešte rok budem hrať v Izraeli.“ Dom si chcú manželia postaviť aj preto, že obaja túžia mať tri deti.

Zbiera dresy

Najviac času rodina trávi v obývačke. „Aj Sebi tam je s nami najradšej, donesie si hračky, aby bol s nami. Vo svojej izbičke je málo.“ Futbalista oddychuje na gauči pred televízorom a pozerá seriály. V celom byte dominujú na stenách a poličkách fotografie, ktorých autorkou je domáca pani. Spálňa s veľkou posteľou slúži len na spánok. „Malý k nám ešte v noci občas príde do postele, tak musí byť veľká, aby sme sa netlačili. Televízor sme si zakázali, tu len spíme. Detská izba je prevažne biela v kombinácii s drevom, jednu stenu sme vymaľovali na modro, aby to bolo trošku farebnejšie.

Hosťovská slúži ako ateliér, v ktorom domáca pani fotí. „Keď sa synček narodil, chcela som mať pamiatku, tak som sa ho snažila čo najviac fotografovať. Kúpila som si zrkadlovku a odvtedy sa zdokonaľujem. Chcem sa tomu venovať naďalej, lebo ma to veľmi baví. “Sebastián tu má aj drevenú hojdačku a manžel zbierku futbalových dresov. „Mám dresy spoluhráčov z reprezentácie, z klubov, kde som hrával, mám asi 40 kusov. Sú v skrini pekne uložené,“ smeje sa futbalista.

Zažili teroristické útoky

Život futbalistu je nevyspytateľný, Erik už obliekal dres gréckeho klubu PAOK Solún, momentálne hrá za Beitar Jeruzalem. „V Grécku sme boli len pár mesiacov, v Izraeli sme vyše dvoch rokov. Od septembra by sme chceli, aby tam náš syn začal navštevovať medzinárodnú škôlku,“ hovorí Eliška. Život v ďalekej krajine, ktorá má úplne odlišnú kultúru, manželom vyhovuje. „Bývali sme v meste asi 5 km od Tel Avivu, to bolo veľmi hektické, teraz sme sa presťahovali do domu v dedinke, kde je pokoj a milí ľudia, pokojne vás pozvú domov na večeru.“

Keď manžel trénuje, Eliška zoberie auto a ide so Sebastiánom na výlet. „Vezmem foťák a ideme niekam k moru.“ V Izraeli zažili nedávno veľmi krušné chvíle. „Boli sme súčasťou teroristických útokov, počuli sme sirény, tak sme sa museli do minúty schovať v špeciálnej izbe, ktorú máme v dome. Má hrubé múry a na oknách sú kovové zábrany. Treba počkať, kým siréna stíchne. Je to strašný pocit. Boli sme všetci spolu doma, muž sa akurát vrátil z tréningu, zrazu siréna, tak sme utekali. Od rána sme vedeli zo správ, že sú nálety. Keď sme počuli zneškodnenie rakety a výbuch, tak siréna utíchla a vrátili sme sa do domu. O 20 minút však bola ďalšia, tak sme radšej pre istotu celú noc spali v tej izbe. Na druhý deň boli ďalšie dve. Pár dní potom som bola vystresovaná a nechutilo mi jesť.“

Sabovci napriek tejto skúsenosti nemajú strach. „Inak je tam pokojne, ľudia idú na druhý deň do práce.“ Futbalista už o pár dní odlieta späť a manželka so synom prídu po mesiaci za ním. „Som tam veľmi spokojný, ešte na rok mám podpísaný kontrakt. Rád by som tam zostal, je tam pekné prostredie a futbal na vysokej úrovni.“