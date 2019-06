Rozhovor v médiách môže bývalému policajtovi zavariť: Gašpar na neho podal trestné oznámenie

Bývalý nitriansky policajt Branislav Diďák čelí trestnému oznámeniu za neoznámenie trestného činu, ktoré podal bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.

Dôvodom má byť rozhovor pre portál Aktuality.sk, kde hovoril o súčasnom stave polície. Okrem toho ho vyšetruje aj inšpekcia Ministerstva vnútra (MV) SR a čelí predžalobnej výzve zo strany nitrianskeho podnikateľa.

"Podľa názoru obhajoby, takéto podozrenie na základe rozhovoru, ktorý bol uverejnený 9. apríla tohto roku, neexistuje a nie je tu dané podozrenie z tohto trestného činu, pretože ten si vyžaduje existenciu konkrétneho trestného činu s hornou hranicou trestov odňatia slobody prevyšujúcej desať rokov alebo konkrétny korupčný trestný čin, o ktorom by sa môj klient musel dozvedieť," povedala jeho právna zástupkyňa Eva Mišíková. Podľa jej slov tento rozhovor neobsahuje žiadne konkrétne skutočnosti a zaoberá sa len stavom polície vo všeobecnosti.

Dôvodom oznámení by podľa Diďáka mohla byť aj pripravovaná reforma polície, na ktorej tvorbe sa podieľa. "Zaoberá sa odbornosťou polície. My sa nezaoberáme zisťovaním trestných činov policajtov, ako je to mne dávané za vinu. To je absurdné," skonštatoval. V spomínanom rozhovore vychádzal podľa vlastných slov z verejne dostupných zdrojov a dôvod na trestné oznámenie nevidí.

"Nikdy sme spolu neriešili nejaké kauzy, nezaoberáme sa konkrétnou trestnou činnosťou. To nechávame zložkám, ktoré sú na to určené," povedal predseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý, ktorý s Diďákom pripravuje reformu polície. Myslí si, že oznámenia sú pokusom o zastrašovanie zo strany ľudí, ktorí sa toho boja.

Diďák tiež čelí predžalobnej výzve zo strany nitrianskeho podnikateľa. "To by som nerád konkretizoval bez porady s právnym zástupcom, zatiaľ je to v tomto štádiu," povedal. Vyjadrenie k anonymnému trestnému oznámeniu, ktorým sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby MV SR, chce dať až po tom, ako bude vypovedať. Zatiaľ nevie, čoho konkrétne sa oznámenie týka.

V rozhovore pre Aktuality.sk Diďák hovoril napríklad o skupine ľudí, ktorí v rámci polície riešia prípady vplyvných oligarchov, ale aj o vplyve nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. Okrem netradičných kariérnych postupov v polícii spomína aj prípady, keď niektorí ľudia dostali odmeny "za prácu v prospech takýchto súkromníkov a dostali sa do Slovenskej informačnej služby".