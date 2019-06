Talianske Giro je na konci: Prekvapivým víťazom je Ekvádorčan Carapaz

Richard Carapaz sa stal prvým ekvádorským cyklistom, ktorý vyhral preteky Giro d'Italia. Dvadsaťšesťročný jazdec tímu Movistar sa stal zároveň prvým ekvádorským šampiónom podujatia Grand Tour.

Za Carapazom, ktorý nepatril k favoritom 102. ročníka, skončil domáci Vincenzo Nibali (Bahrain Merida). Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma) na poslednú chvíľu vytlačil z tretej priečky Španiela Mikela Landu (Movistar).

"Ani neviem, čo mám povedať. Sú to jedinečné pocity. Je to najväčší triumf, aký som mohol v živote dosiahnuť. Je to sen, ale zároveň tiež odmena za tvrdú prácu," citovala slová víťaza agentúra DPA.

Z víťazstva v nedeľnej 21. etape, ktorou bola časovka na 17 kilometrov vo Verone, sa tešil Američan Chad Haga (Sunweb), ktorý si pripísal premiérový triumf v profesionálnej kariére. Ekvádorčanovi stačilo na ubránenie ružového dresu 36. miesto.

Konečné poradie:

1. Richard Carapaz (Ekv./Movistar Team) 90:01:47 h, 2. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida) +1:05 min., 3. Primož Roglič (Slov./Team Jumbo-Visma) +2:30, 4. Mikel Landa (Šp./Movistar Team) +2:38, 5. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +5:43, 6. Rafal Majka (Poľ./BORA-hansgrohe) +6:56, 7. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana Pro Team) +7:26, 8. Simon Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +7:49, 9. Pavel Sivakov (Rus./Team Ineos) +8:56, 10. Ilnur Zakarin (Rus./Katuša-Alpecin) +12:14