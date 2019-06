Šokujúce zábery zo slávneho Gira: Cyklista sa zrazil s fanúšikom a následne ho bil po hlave!

Kolumbijský cyklista Miguel Angel Lopez z tímu Astana sa počas 20. etapy na Giro d'Italia dostal do konfliktu s divákom.

K stretu prišlo v stúpaní na cieľový kopec, vďaka tomu stratil Kolumbijčan nádej na lepšie umiestnenie v etape. Po zrážke si to Lopez vybavil s fanúšikom ručne.

"That's not the reaction you want but you can understand the anger!" í ½í¸¡



Unbelievable scenes as @SupermanlopezN HITS OUT at a spectator who knocked him off his bike just before the final 5km í ½í¸®#Giro #Giro102 #TheBreakaway pic.twitter.com/jgw4e7JZME — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 1. júna 2019

Nepozorný divák vbehol Lopezovi do cesty. Po tom, čo sa šiesty muž celkovej klasifikácie zdvihol, zasadil vinníkovi nehody niekoľko pohlavkov, pričom mu odhodil aj šiltovku. Všetko sledoval český reprezentant Jan Hirt, ktorý neskôr Lopezovi pomáhal nasadnúť naspäť na bicykel.