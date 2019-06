Prípad, aký nemá obdoby! Taxikár priviezol z Česka na Slovensko dve deti: Kto sa zbavil malých anjelikov?

Ich plač trhal srdce. Sociálni pracovníci na severe Slovenska riešia prípad, aký si v histórii nepamätá nikto z nich. Taxikár z Česka priviezol do Čadce dve malé deti vo veku dva a štyri roky k údajnej starej mame, ktorá však ani netušila, že nejaké vnúčatá má.

Zatiaľ nie je známe, kto ich do taxíka posadil a nie je jasné ani to, z akého českého mesta prišli. Keďže údajná babka ani netuší, že by deti patrili k nej, putovali do zariadenia pre maloletých bez sprievodu v Medzilaborciach. O neuveriteľnom prípade prvá informovala televízia Joj.

Srdcervúci plač detí pohol aj emóciami starších sociálnych pracovníkov, ktorí si takýto strašný prípad za svojho dlhoročného pôsobenia nepamätajú. Chlapček (2) a dievčatko (4) putovali hodiny z Česka s neznámym taxikárom, aby ich vyložil u ženy v Čadci, ktorá však vôbec netušila, že by mala mať nejaké vnúčatá. „Deti sa ocitli na území Slovenska bez akejkoľvek starostlivosti, čo zabezpečili kolegovia zo sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately v Čadci,“ uviedla Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Polícia už začala vyšetrovať, za akých okolností sa deti na Slovensko dostali a kto ich do našej krajiny poslal. „Prijali sme trestné oznámenie vo veci podozrenia z trestného činu odloženia dieťaťa,“ informovala Nový Čas žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Podľa hovorkyne ústredia práce bude o tom, aký osud čaká deti, rozhodovať česká strana. Zatiaľ je predčasné hovoriť o ich ďalšom osude. Nie je vôbec známe ich zázemie, ani čo sa im doma prihodilo. Lukáčová prezradila, že si takýto prípad na úrade nepamätajú.

Situácia otriasla aj skúsenými sociálnymi pracovníkmi a zamestnancami domova. Novému Času sa podarilo zistiť, že deti by na Slovensku dlhší čas nemali zostať, budú vrátené do Českej republiky, kde prípad prevezmú tamojší kriminalisti. Zatiaľ sú obe detičky umiestnené v zariadení pre maloletých bez sprievodu v Medzilaborciach.

Samé ich nevezmem ani za milión

Miroslav Šubík, taxikár zo Žiliny

Dvadsať rokov robím taxikára, ale ešte som o takomto prípade nepočul. Normálny taxikár toto nemohol urobiť. Poctivý taxikár nevezme deti bez rodičov ani za milión eur, lebo po ceste sa všeličo môže stať a musí byť niekto, kto je za ne zodpovedný. Toto je nonsens.