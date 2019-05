Slovan absolútne ovládol najlepšiu jedenástku ligy: Tréner Ševela má napriek tomu pripomienky

Hegemónia futbalového Slovana! Majstrovský titul so 17-bodovým náskokom sa premietol aj do individuálnych ocenení po skončení sezóny.

Hneď šestica hráčov belasých vtrhla do najlepšej jedenástky ligy. Polovičné zastúpenie mala Dunajská Streda, po jednom zástupcovi dodali tretí Ružomberok a štvrtá Žilina.

Absolútnym suverénom ročníka bol Andraž Šporar. Slovinca zvolili aj za najlepšieho hráča ligy a okrem toho vyhral súťaž strelcov. V poslednom kole svojím 29. gólom vyrovnal rekord Róberta Semeníka zo sezóny 1995/96.

„Bola to určite moja najlepšia sezóna v kariére. Cena pre top hráča ma trochu prekvapila, pretože ju mohol dostať aj Moha. Ja by som do najlepšej jedenástky zaradil i Dražiča. Stali sme sa majstrami, takže musíme mať najviac hráčov v najlepšej zostave ligy,“ povedal Šporar.

Tréner Martin Ševela má v zbierke po dvoch v Trenčíne už tretí ligový titul. Nie div, že sa v ankete ocitol na prvom mieste. „Počas sezóny sme boli dominantní. Získali sme najviac bodov a nastrieľali najviac gólov. V Slovane sú méty vyššie, ako boli v Trenčíne. Ja by som privítal v jedenástke aj vyšší počet slovanistov, ale som spokojný.“

Jedenástka ligy 2018/2019

Dominik Greif (Slovan) – Kristián Koštrna (DAC D. Streda), Dominik Kružliak (Ružomberok), Vasil Božikov (Slovan), Eric Davis (DAC) – Miroslav Káčer (Žilina), Marin Ljubičič (Slovan/DAC) – Aleksandar Čavrič (Slovan), Zsolt Kalmár (DAC), Moha (Slovan) – Andraž Šporar (Slovan)