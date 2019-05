Škandál v Trnave: Poníženie pred prvým svätým prijímaním, Lucku (11) chceli izolovať od ostatných detí!

Škandál, ktorý nemá obdobu! Prvé sväté prijímanie, ktoré jedenásťročná Lucka z Trnavy absolvovala v sobotu dopoludnia, sa pre ňu zmenilo na nočnú moru.

Na slávnostný deň bude už navždy spomínať s trpkosťou na duši a so slzami v očiach. Už v piatok si musela vypočuť drsný telefonát katechétky a svojej mamy Marty (39), ktorá jej oznámila, že dievčatko nebude sedieť v kostole s inými deťmi, ale v lavici - odstrčené a samo. Nešťastná rómska rodina hovorí o diskriminácii.

Mal to byť jeden z najkrajších dní jej života. Prvé sväté príjimanie chcela Lucke dopriať celá rodina, a tak pred rokom spolu s ňou zašli na faru. „Keďže nepatríme do spádovej oblasti, požiadali sme, aby nás predsa len dekan zobral, čo aj urobil,“ začína rozprávať mama Marta. Dievčatko sa zúčastnilo aj na skúškach a nikomu neprekážalo, že nacvičuje s deťmi, ktoré nie sú jej spolužiaci. Jej kresťanské videnie sveta sa však zosypalo ako domček z karát deň pred prijímaním, keď boli na spovedi.

Už vtedy začali mať niektorí rodičia poroblém s tým, že Lucka bude sedieť s ich deťmi. „Že prečo má ísť s ostatnými deťmi, keď nepatrí do ich školy. Ja som len nechápavo počúvala, no nereagovala som. V piatok večer mi však zavolala katechétka, že situácia je veľmi napätá, a preto moja dcéra nebude sedieť s deťmi, ale sama v lavici,“ hnevá sa mama, ktorá celú noc po telefonáte nespala. Katechétke však jasne povedala, že jej dieťa bude sedieť s ostatnými a nie niekde v zadnej lavici.

Neoblomný dekan

Marta sa po ťažkej noci a nevediac, čo ju čaká, vybrala v sobotu ráno spolu s dcérkou do Baziliky sv. Mikuláša v Trnave. Lucka mala na sebe krásne biele šaty, ale vnútri malú dušičku, ktorá sa triasla ako osika. Rovno pred kostolom si opäť vypočula tvrdé slová. „Budete mať jednu lavicu, môže vás byť koľko chcete. Lucia, ty potom pôjdeš so mnou a budeme sedieť spolu,“ vyjadrila sa katechétka pred prijímaním. Rodina vyslovene nesúhlasila, aby ich dieťa sedelo tri metre od ostatných detí, odstrčené a samo.

Situáciu sa snažil upokojiť aj samotný dekan. „Viete čo, jedine takto sa to dalo spraviť, že bude za deťmi sedieť,“ vyhlásil dekan Stanislav Vojtko s tým, že Lucka je z inej školy a rodičia detí si neželali, aby sedela s nimi. Vraj sa tam už nezmestí, tak bude teda sedieť v lavici. „Pochopte to, že nebudeme bojovať proti tridsiatim rodičom,“ vyjadril sa dekan. Keď sme sa ho spýtali, prečo dieťa diskriminuje, odvetil, že to nie je diskriminácia. Podobne zareagoval aj kaplán a zúfalá mama sa snažila dosiahnuť spravodlivosť .

Zasiahol župan

Šťastie v nešťastí mala rómska rodina v tom, že na prvom svätom prijímaní mal svojho syna aj trnavský župan Jozef Viskupič. Keď za ním prišla nešťastná mama, neveril vlastným ušiam. „To nemyslíte vážne, že to dieťa chcú nechať osamote. Ak to urobia, ja osobne si pôjdem vedľa Lucky sadnúť a zoberiem si ju na kolená,“ vyjadril sa šokovane a celú situáciu zobral do vlastných rúk. Okamžite išiel za katechétkou, ktorej tlmočil svoje rozhorčenie.

Lucka mala zrazu miesto a peklo sa skončilo zo sekundy na sekundu. „Ja ani neviem, čo mám povedať, veď keby ste tu neboli, tak moja dcérka je na lavici ako trestanec. Toto určite budem riešiť a dokonca podám aj sťažnosť,“ povedala odhodlaná mama. Oslovili sme aj rodičov, prečo chceli takto tvrdo trestať nevinné dieťa. Takmer všetci tvrdili, že s jej prítomnosťou medzi ich ratolesťami nemajú problém. Otázkou tak zostáva, kto tento škandál spôsobil a prečo sa cirkev obrátila chrbtom k vlastnej ovečke.