Zabil Filipínca Henryho, dostal len 6 rokov: Slováci reagujú na škandalózny verdikt súdu!

Rozhodnutie súdu šokovalo a rozzúrilo mnoho Slovákov. Senát Okresného súdu Bratislava I v utorok odsúdil Juraja Hossua, obžalovaného zo zabitia Filipínca Henryho Acordu, na šesťročný trest odňatia slobody nepodmienečne.

Nepobúrila ich len výška trestu, ale aj miesto výkonu. Hossu by si mal totiž trest odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Vyhláseniu verdiktu predchádzalo vyhlásenie obžalovaného o vine. Zároveň senát OS Bratislava I obžalovanému uložil ochranné protialkoholické liečenie. Prečítajte si niektoré z názorov nahnevaných Slovákov.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

"S minimálnym stupňom stráženia?? Za drogy dostanú 12 rokov idú automatický do dvojky a on zabije človeka, odsedí si dve tretiny to je za 4 roky doma, zato že zobral chlapcovi život. To, čo má byť akože. Poznám takých, ktorých chytili opitých za volantom a dostali rok basu na tvrdo a to nespôsobili ani nehodu a on zabije človeka a dostane 6????" rozhorčoval sa na sociálnej sieti Michal.

Pridal sa k nemu aj ďalší Slovák. "Ukradneš kukuricu dostaneš 1 rok. Máš u seba 1g trávy 15 rokov. Zabiješ človeka ledva 6 rokov. To kde žijeme toto už."

"Toto je na zvracanie. Kam dospelo naše súdnictvo, keď dáva za úmyselnú vraždu 6 rokov? Normálne mi je z toho zle, fuj. Vymletý pako dokope o tri hlavy menšieho muža, zabije ho a posedí si menej, ako ten ktorému nájdu vo vačku trávu," myslí si Norbert.

"Minister spravodlivosti by mal okamžite odstúpiť. Je to výsmech," dodal Miro.

Svoj názor vyjadrili aj ženy. "Toľko stojí ľudský život? 6rokov? HANBA!!! A ešte ho za dobré správanie prepustia po 3. Občas je na škodu, že žijeme v takom "civilizovanom" štáte," napísala Zlatka.

"Mali ho poslať pre rozsudok do štátu, z ktorého obeť pochádzala. Tam si mali s ním spraviť poriadok!!!!!...Mladý ľudský život oceniť na 6 rokov????!!!!Hanba!!!!" píše nahnevaná Karin.