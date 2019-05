Ramsay si láme hlavu s nomináciou: Podľa trénera si všetci zaslúžia reprezentovať Slovensko

Po dlhých piatich týždňoch prípravy na majstrovstvá sveta v stredu popoludní čaká na realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie nepopulárna úloha - oznámiť záverečnú nomináciu na šampionát.

Matematika hovorí jasne, zo súčasného kádra odíde trojica korčuliarov. Malo by ísť o jedného obrancu a dvoch útočníkov. Smerom k defenzíve to budú mať tréner Craig Ramsay a generálny manažér Miroslav Šatan jednoduchšie, keďže spomedzi deviatich bekov má práve jeden vážnejší zdravotný problém - od sobotňajšieho duelu proti Britom trápi Mária Grmana rameno a práve on sa pravdepodobne nedostane na šampionát. Čo sa týka ofenzívy, vedenie reprezentácie to bude mať náročnejšie. Je ťažké predpovedať, komu napokon zostane v rukách "Čierny Peter".

"Každý jeden hráč, ktorý je tu, si zaslúži ísť na šampionát. Nielen v poslednom prípravnom zápase obetovali veľa. Som na nich hrdý. Tvrdo bojovali o šancu ísť na MS. Škoda, že nemôžeme so sebou vziať viac hráčov. Keďže máme limit, musíme pristúpiť k redukcii. Mrzí ma, že pár hráčov teraz musíme poslať domov," povedal hlavný tréner Craig Ramsay po utorkovom prípravnom zápase proti Nórom, v ktorom Slováci v Michalovciach triumfovali 3:2 po predĺžení.

Pred zaplneným michalovským hľadiskom severania dvakrát zmazali najtesnejší náskok Slovákov, no v predĺžení o všetkom rozhodol Richard Pánik po spolupráci s Tomášom Tatarom. "Zápas proti Nórom bol trochu šialený. Dali sme gól v prvom striedaní a mali prevahu v prvej tretine. Dvakrát sme prišli o náskok, súper hral poriadne tvrdo a napokon to bola dráma so šťastným koncom pre nás," zhodnotil kouč Ramsay.

Káder tímu SR pred stredajšou redukciou v súvislosti s 83. majstrovstvami sveta v Bratislave a Košiciach (10. - 26. mája 2019):

Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín., 9/0), Marek Čiliak (Kometa Brno/ČR, 11/0), Patrik Rybár (Grand Rapids Griffins/AHL, 8/0)

Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva/KHL, 55/5), Erik Černák (Tampa Bay Lightning/NHL, 4/1), Marek Ďaloga (Mora IK/Švéd., 87/9), Martin Fehérváry (HV 71/Švéd., 25/1), Mário Grman (HC Slovan Bratislava/KHL, 23/0), Christián Jaroš (Ottawa Senators/NHL, 29/3), Patrik Koch (HC Košice, 12/0), Martin Marinčin (Toronto Maple Leafs/NHL, 25/2), Andrej Sekera (Edmonton Oilers/NHL, 75/10)

Útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad, 27/4), Dávid Buc (HC Slovan Bratislava/KHL, 33/3), Samuel Buček (HK Nitra, 8/3), Marko Daňo (Manitoba Moose/AHL, 29/6), Libor Hudáček (Bíli Tigři Liberec/ČR, 94/20), Michal Krištof (Kärpät Oulu/Fín, 26/3), Róbert Lantoši (HK Nitra, 11/2), Adam Liška (HC Slovan Bratislava/KHL, 10/2), Mário Lunter (HC '05 iClinic Banská Bystrica, 6/0), Tomáš Marcinko (Oceláři Třinec/ČR, 68/4), Ladislav Nagy (HC Košice, 115/34), Richard Pánik (Arizona Coyotes/NHL, 41/4), Marián Studenič (Binghamton Devils/AHL, 6/1), Matúš Sukeľ (HC Slovan Bratislava/KHL, 23/2), Tomáš Tatar (Montreal Canadiens/NHL, 50/12), Tomáš Zigo (HC '05 iClinic Banská Bystrica, 12/3)