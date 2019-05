Nový Čas sa spojil s predajcom vstupeniek na MS: Priekupníci ženú ceny lístkov až po strop

Nízke kapacity arén, atraktívne tímy plné hviezd, druhý domáci šampionát v ére samostatnosti. To sú hlavné tromfy v rukách priekupníkov so vstupenkami pred MS 2019 v ľadovom hokeji. Aj preto ich bez problémov predávajú za dvojnásobnú hodnotu ich pôvodnej ceny a je predpoklad, že do začiatku turnaja pôjdu ešte vyššie!

Šampionát A-kategórie sa na Slovensku uskutoční len druhýkrát a tomu zodpovedá aj záujem zo strany fanúšikov. Ten bol o vstupenky taký obrovský, že v septembri po spustení predaja systém skolaboval. Oficiálny predajca totiž zaznamenal 80 000 požiadaviek za sekundu! Je jasné, že vzhľadom na nižšie kapacity arén v Bratislave a Košiciach sa na všetkých fanúšikov nedostalo, čo využívajú špekulanti. Už na jeseň sa denné balíčky lístkov na domáci tím predávali niekoľkonásobne predražené. Včera sme oslovili Lukáša z Levíc, ktorý na internete ponúkal dve vstupenky na zápas Slovensko - Kanada za 250 eur, pričom pôvodná cena za jednu bola 66,50. „Volalo už viacero záujemcov, no prvá pani si to hneď rezervovala a lístky si osobne vyzdvihne. Takže inzerát už nie je aktuálny,“ povedal nám Lukáš. Marek z Košíc zase ponúka vstupenku na zápas Slovensko - USA za 140 eur. „Serióznosť je zaručená, bez problémov doložím doklad o kúpe,“ ubezpečil o pravosti vstupeniek. Pozor na podvodníkov Organizátori MS v spolupráci s predajcom dali na vstupenky viacero bezpečnostných prvkov, no napriek tomu sa objavili falzifikáty. Polícia už v marci v rámci operácie Macejko zadržala dve osoby na východe Slovenska. Ďalšie varovanie vydala na konci minulého týždňa a podobne ako organizátori MS radia ľuďom, aby si vstupenky kupovali len u oficiálneho predajcu. „Do obehu sa dostali falošné vstupenky, ktoré sa svojím vzhľadom a vyhotovením podobajú originálnym vstupenkám, nemajú však všetky potrebné identifikačné znaky. Je vysoká pravdepodobnosť, že na rôzne miesta na štadióne sú predané dve vstupenky,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, pričom polícia sa prípadom už zaoberá. CENY PODĽA VÝSLEDKOV Okrem zápasov Slovenska sú v kurze aj zápasy Čechov a Rusov, odkiaľ príde tradične najviac fanúšikov. „Veľký záujem je však aj z Fínska a hlavne v úvode turnaja sa bude predávať veľmi draho. Potom to bude závisieť na výsledkoch. Ak sa nám bude dariť a eufória ešte porastie, priamo úmerne pôjdu vyššie aj ceny vstupeniek na zápasy Slovenska bez ohľadu na meno súpera,“ povedal nám náš nemenovaný zdroj.