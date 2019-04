Kráska Lucia Mokráňová po rokoch bez otca: Prišiel náhly zvrat

Bude medzi nimi skutočný cit ako medzi dcérou a otcom?! Fitness trénerka Lucia Mokráňová (26), známa z markizáckej reality show Farma, si prechádzala náročným obdobím.

Zdá sa však, že konečne sa karta otočila. Jedným z dôvodov Luciinho úsmevu je zmierenie s otcom Ladislavom (48), ktorý na ňu roky kašľal. Dokonca je možné, že si k sebe nájdu cestu.

Mokráňovej začiatok roka bol poriadne náročný. Najprv prišiel rozchod s priateľom Petrom, no krátko nato nasledovala oveľa tvrdšia rana. Kráska prišla o milovaného deduška Ladislava († 72), s ktorým mala ukážkový vzťah. Práve on jej v detstve nahrádzal otca, ktorý rodinu opustil.

Na pohrebe blízkej osoby sa však ľady pohli. Mokráňovej otec Ladislav pricestoval na Slovensko z Londýna, kde žije.Žiaľ, takto nás to spojilo,“ povedala pred časom Lucia.

Zrejme ani sama netušila, že to nebude všetko. Jej otec sa totiž poučil a o svoju dcéru nechce prísť. „Nestretávame sa, pretože odišiel do Anglicka. Ale každý deň mi volá, píše, čo robím, kde som. A zaujíma sa, chce dobehnúť všetko, čo zameškal,“ priznala teraz šťastná Mokráňová a dodala: „Teším sa z toho. Otec mi roky veľmi chýbal, potrebovala som ho. Dúfam, že to bude teraz už len lepšie. Hoci žije v inej krajine.“