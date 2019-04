Mokráňová má strach o mamu: Podozrenie na rakovinu!

Prežíva ťažké chvíle! Fitneska Lucia Mokráňová (26) to v poslednom čase nemá vôbec ľahké.

Po návrate z dovolenky, kde trávila čas aj s mamou Vladimírou (47), sa ocitla za múrmi nemocnice. Najdôležitejšiu ženu jej života totiž museli hospitalizovať s podozrením na zákernú chorobu.

Mokráňová sa nikdy netajila tým, že najdôležitejšími ľuďmi v jej živote sú členovia jej rodiny a práve oni sú pre blondínku obrovskou oporou. Nedávno však Lucia zažila veľký šok, keď sa jej milovaná mama Vladimíra ocitla na nemocničnom lôžku. „Hneď ako sme sa vrátili z dovolenky, zobrali maminu do nemocnice. Ešte pred tým, než sme odleteli, totiž mala preventívnu prehliadku, pri ktorej jej našli niečo na vaječníkoch,“ vysvetlila Novému Času Mokráňová.

Tá mala o svoju milovanú mamu veľký strach. Nález, ktorý doktori odhalili, totiž javil známky vážneho onkologického ochorenia. „Neviem, čo presne to bolo, ale hovorilo sa, že by to mohlo byť rakovinotvorné,“ dodala Lucia s tým, že jej mama je už po operácii a momentálne sa dáva dokopy v špitáli.

„Už je, našťastie, všetko v poriadku. Mamina je po operácii a leží na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ prezradila nám fitneska. Napriek dobrým správam však Mokráňovú obavy stále neopúšťajú. Práve maminka Vladimíra je totiž pre ňu pilierom, o ktorý sa môže vždy oprieť.