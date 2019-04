Brankár Kovář si nebral servítku pred ústa: Drsné slová o trenčianskom štadióne

Od potu z neho padal výstroj. Český brankár Jakub Kovář (30) po piatkovej výhre 3:1 v prípravnom hokejovom zápase v Trenčíne nad domácim Slovenskom pripustil, že v náročnejších podmienkach hádam ešte nechytal! „Kto to nezažil, neuverí,“ povedal gólman Jekaterinburgu.

„Bol tu veľmi zlý ľad a bolo strašne teplo. Všetci sme skôr bojovali s tým, že z nás padal výstroj, ako sme sa potili,“ povedal Kovář v útrobách štadióna. „V tej maske cez bradu sa navyše ešte zle dýcha. Odhadujem, že zo mňa vytieklo takých desať, dvanásť litrov, vidím to na osobný rekord,“ pousmial sa Kovář.

Musel preto dbať na to, aby tekutiny telu dopĺňal. „Vypil som minimálne štyri magnéziá počas zápasu, zjedol dva banány a vypil asi šesť litrov ionťáku a ľadovej vody. Nepomôže však vôbec nič, chcelo by to skôr kyslíkovú masku.V tých starých je nedýchateľný vzduch,“ pokračoval český gólman a uzavrel: „Myslím, že som v živote nezažil také ťažké podmienky pre hokej ako dnes tu. Ľad bol ako na rybníku.“