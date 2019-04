Helen sa bojí, že zaspí na vlastnej svadbe: Zistíte dôvod, bude vám jej ľúto

Helen Winston v určitom období neustále zaspávala, a to aj na verejnosti. Až po nejakej dobe zistila, že trpí depresiou.

Počas svadby jej sestry, kde bola družičkou, ju odfotili, ako spí počas obradu. Na Facebooku napísala, že má problém so zaspávaním a je jedno, ako veľmi dôležitá je pre ňu udalosť, na ktorej sa nachádza.

Teraz ju čaká jej vlastná svadba a je vydesená, že zaspí aj na nej. „Plánovať svadbu s depresiou je naozaj ťažké,“ vyjadrila sa Helen pre Metro. „Je ťažké nabrať energiu, aby ma vôbec zaujímala nejaká ochutnávka torty alebo výber kvetov, obzvlášť, keď je pre mňa také náročné vstať z postele.“ Najväčší problém je pre ňu ale vyrovnať sa s očakávaniami hostí, čo považuje za „takmer nemožné“.

Jej snúbenec, rovnako ako aj priatelia vedia o jej zdravotnom stave a snažia sa ju podporiť najviac, ako vedia. „Pre rodinu je ťažké ma pochopiť,“ hovorí Helen. „Nemôžem sa dlho venovať hosťom a myslím, že bude problém zariadiť, aby si to nebrali osobne. Najťažšia vec na depresii je, ako ste voči všetkému nezaujatí. Viem, že počas svojho svadobného dňa asi neprejavím všetky svoje emócie, no momentálne to nedokážem.“

Po užití liekov sa necíti taká skleslá, ako to bolo donedávna, no nie je ani taká veselá, aká zvykla byť. Jej snúbenec Skyler jej bol obrovskou oporou. „Mať niekoho pri sebe, kto vás rozosmieva a dáva vám podporu, je na nezaplatenie. Ak by som mala dať radu ostatným ľuďom trpiacim depresiou počas prípravy svadby, znela by asi takto: Žiadne z tých bezvýznamných drobností alebo iných organizačných starostí nie sú viac ako vaše zdravie. Nič nie je dôležitejšie než vy, aby ste prežili do vášho veľkého dňa,“ vyjadrila sa Helen.

Na svojej svadbe vypustila mnoho dekorácií a výber kvetov prenechala na svoju mamu. Najdôležitejšie je pre ňu upevňovanie vzťahu so svojím partnerom.