Šatan prehovoril o ďalších posilách: V hre je ešte viacero hráčov

S pribúdajúcim časom smerom k začiatku májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku má generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan plné ruky práce.

Jeho úlohou je totiž poskladať čo najsilnejší tím pre domáci šampionát. Už v stredu s k výberu SR pripojí mladý útočník Marián Studenič zo zámorskej AHL a o týždeň ho budú nasledovať hokejisti z NHL - chýbať by nemali Tomáš Tatar, Richard Pánik či Christián Jaroš. "O týždeň v utorok budú všetci v Piešťanoch. Pánikova poistka je stále v štádiu riešenia," prezradil Šatan.

Čo sa týka dopĺňania kádra, v hre je ešte viacero hráčov. V Česku sa sezóna skončila pre trojicu Tomáša Maleca, Mareka Čiliaka a Petra Čerešňáka.informoval GM slovenského družstva.

Slovensko bude mať niekoľko zástupcov vo finále najvyššej českej aj fínskej súťaže. "Sledujeme české finále a pri všetkých hráčoch budeme zvažovať ich formu a prínos pre mužstvo. Všetci sú možnosťou. Vo Fínsku ak už bude Michal Krištof voľný a bude zdravý, budeme ho kontaktovať," pokračoval Miroslav Šatan a doplnil, že spomedzi finalistov slovenskej extraligy je v hľadáčiku 3 - 5 mien.

Už v noci na stredu sa môže s play-off zámorskej NHL rozlúčiť suverénny víťaz základnej časti Tampa Bay Lightning aj so slovenským obrancom Erikom Černákom.pridal ďalšie správy Miroslav Šatan a vyjadril sa aj k tomu, že "blesky" prehrávajú v sérii s Columbusom Blue Jackets už 0:3 na zápasy: "Všetkých odborníkov zatiaľ prekvapilo, ako to ide. Niekedy tímy, ktoré do poslednej chvíle bojujú o play-off, tak majú lepšiu vyraďovaciu časť, ako tie, ktoré bez problémov preniknú ďalej."

Na utorkovom zraze národného tímu v Piešťanoch padlo aj meno brankára Petra Budaja. "Bavíme sa o ňom, ale len keby sa stalo niečo dramatické, tak by sme možno do nejakej možnosti mohli zahrnúť aj jeho. Zatiaľ o tom neuvažujeme," dodal Šatan.