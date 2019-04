Boris Kollár spôsobil rozruch na Bratislavských módnych dňoch: Kto je atraktívna brunetka po jeho boku?

Kto si myslel, že už videl všetko, rozhodne sa mýlil! Pondelňajšie Bratislavské módne dni mali byť plné vycibreného vkusu a štýlových outfitov.

Na móle sa síce ukázali krásne modelky vo vydarených šatách, no akoby švihnutím čarovného prútika ich zatienila hviezda internetu a modelka Alex Wortex, ktorá tentoraz prekročila akékoľvek hranice. Medzi prominentných hostí sa zamiešala celkom nahá, čo vzbudilo nielen vlnu kritiky, ale aj znechutenia. Čo hovoria na jej „vystrájanie“ samotní organizátori?



Alex Wortex veľmi rada šokuje. A zrejme sa drží hesla - čím vulgárnejšie, tým lepšie. Výzorovo zaujímavé dievča sa pravidelne navlečie do najšialenejších outfitov a nezabudne pridať pred objektívmi fotografov ani viaceré neslušné gestá. Pred rokom o tomto internetovom zjave nikto ani len netušil, až kým sa Alex neobjavila koncom vlaňajška na predošlých BMD, kde urobila poriadny rozruch. Inak to nebolo ani v pondelok, keď sa hostia Bratislavských módnych dní nestíhali čudovať.

Slečna „Wortexová“ totiž ukázala všetko pekne zostra. Kým donedávna si aspoň „decentne“ zakrývala svoje prirodzenie úspornými nohavičkami, teraz zostali doma. Svojho chlpatého „bobra“ totiž predviedla v celej kráse. Nerátame sieťkové pančuchy, na ktorých sa vynímala škála žiletiek ako šperkov.

Nahé prsia len podčiarkli celý look a vulgárnosť najhrubšieho zrna bola na svete. Mnohí sa pýtali, prečo organizátori nezakročili - a túto plejádu nechutností nevyviedli von?! Nový Čas ich oslovil s otázkami, no do uzávierky sa nevyjadrili.

Dve ženy, jeden chlap

Medzi hosťami síce menej vytŕčal, ale nedalo sa ho nevšimnúť. Podnikateľ Boris Kollár totiž dorazil na akciu s atraktívnou brunetkou. Pár hostí si dokonca myslelo, že je to jeho nová známosť. Nový Čas však sexicu spoznal. Išlo o Barboru Richterovú, s ktorou má Boris syna Artura.

„Chcela sa ísť pozrieť na prehliadku a na Sašku. Všetci sa spolu stretávame,“ vysvetlil Novému Času Kollár. V hľadisku sa dokonca objavila aj ďalšia z Kollárových žien Stanka Horňáková. Je matkou spomínanej Sašky, ktorá v ten večer predvádzala na móle.

Hrozí jej pokuta až basa

Róbert Bános, advokát

Takéto konanie môže byť posudzované buď ako priestupok proti verejnému poriadku, pretože vzbudzuje verejné pohoršenie, porušuje zásady morálky a etiky, prípadne tiež ako trestný čin výtržníctva, záleží na závažnosti skutku. Za priestupok hrozí pokuta do 33 eur. V prípade naplnenia skutkovej podstaty trestného činu výtržníctva, hrozí trestné stíhanie a trest odňatia slobody až na tri roky.