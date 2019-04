Košičan Karol, otec svetoznámej tenistky Martiny Hingisovej: Po 20 rokoch som prišiel o robotu

Pokojne, vášnivo, radostne aj so smútkom v hlase. Presne tak dokáže rozprávať dlhé hodiny o tenise Karol Hingis (67). Otec bývalej svetovej jednotky Martiny (38), ktorá reprezentovala Švajčiarsko, je nešťastný, že prišiel o tenisový dvorec, na ktorom robil správcu 20 rokov.

Napriek tomu raketu na klinec ešte nezavesí. Milovaný tenis bude hrať dovtedy, pokým bude vládať. Ako čerstvý starý otec verí, že aj jeho vnučka Lia má správne tenisové gény po ňom, ale najmä po svojej mame Martine, jednej z najúspešnejších tenistiek sveta. Karol Hingis pôsobil na tenisových dvorcov v Košiciach desaťročia.

„Nechcem sa chváliť, ale dal som do poriadku dvorce bývalej TJ VSŽ Košice na Aničke. Vtedy to neboli dvorce, ale hotová tragédia. A tragédiou je, žiaľ, aj tenisová súčasnosť,“ hovorí športová legenda trpko a myslí na zánik súťaží mužstiev medzi mestami.

„Obzvlášť je to bolestivé v Košiciach, kde síce máme Viktóriu Kužmovú, ktorej otca som trénoval, ale aj Janu Čepelovú, Annu Karolínu Schmiedlovú... Ale to sú výnimky, skôr zásluha rodičov ako podmienok v metropole východu,“ vysvetľuje Hingis a pokračuje: „Ide to dolu vodou, likvidujú sa dvorce, v priebehu 15 rokov ich v meste, ktoré sa hrdilo titulom Európske mesto športu 2016, skončilo minimálne 40! Je to hanba!“

Len snívame a tárame

Otec Martiny, ktorá sa stala najmladšou svetovou jednotkou, sa už pred rokmi vyjadril, že neverí v dokončenie Národného tenisového centra v Košiciach. „Veď v areáli na Aničke už roky chátra vybudovaná dvojhala. Pokiaľ neuvidím výkop novej stavby, môžeme len snívať a tárať ďalej. Ja stále žijem športovým duchom, ale doba a podmienky tenisu naozaj neprajú,“ myslí si bývalý hráč, ktorý sa na dvorcoch bývalého Československa pohyboval v rokoch 1967 až 1995. Pôsobil aj v českom Rožnove pod Radhoštěm, pre ktorý vybojoval najvyššiu českú súťaž družstiev. V jednej sezóne dokonca neprehral ani zápas.

Teší sa na vnučku

Z kurtov ho napokon vyhnalo zranenie kolena, ktoré mu odvtedy operovali už osemkrát. Po ukončení kariéry sa venoval trénovaniu mladých talentov.

„Tenis mi dal veľmi veľa, a hoci ako správca definitívne končím, teším sa, že dcéra ma športovo výrazne prerástla a vnučka Lia, ktorá sa narodila 26. februára, by mohla mať tie správne gény,“ nádeja sa otec slávnej Martiny Hingisovej, ktorú v roku 2011 časopis Times zaradil medzi 30 legiend ženského tenisu. Dodal, že vzdialenosť mu zatiaľ nedovolila, aby vnučku uvidel, ale keď trochu podrastie, určite za ňou do Švajčiarska vycestuje.

Karol Hingis (67)

Hrával tenis za VSS Košice, kde hosťovala aj Melánia Molitorová.

Z lásky sa im narodila dcérka Martina. Tenis sa začala učiť ,keď mala 3 roky.

Manželstvo Melánie a Karola sa skončilo rozvodom, keď mala Martina 6 rokov. V r. 1987 emigrovala s mamou z ČSSR do Švajčiarska.

Hingis zostal v Košiciach pracovať ako správca tenisového areálu.

Martina Hingisová (38)