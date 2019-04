Francúzsko má tvrdý postoj k odkladu brexitu: Podľa neho Mayová nepredložila dostatočné argumenty

Francúzsko má stále "tvrdý postoj" k žiadosti Británie o odklad brexitu, pretože podľa Paríža britská premiérka Theresa Mayová nepredložila na mimoriadnom samite EÚ v Bruseli dostatočnej silné argumenty a záruky, na základe ktorých by jej udelili odklad brexitu o niekoľko mesiacov.

V stredu neskoro večer to vyhlásili zdroje z Elyzejského paláca, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA. Možnosťou teda zostáva aj odchod Británie z Európskej únie bez dohody, hoci túto možnosť Francúzi nepreferujú, informovali zdroje z úradu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Zdroje dodali, že EÚ nesmie obetovať všetko len preto, aby zabránila neriadenému odchodu Británie z Únie.

Francúzsko tvrdí, že podobné obavy má aj niekoľko ďalších členských štátov EÚ, a dodáva, že nehrá úlohu "zlého policajta" - chce skôr zaistiť, aby EÚ mohla ďalej riadne fungovať.

Väčšina členských štátov EÚ sa vyjadrila za odklad brexitu do konca roka, alebo aj dlhšie, hoci britská premiérka Mayová požiadala o odklad do 30. júna. Akékoľvek predĺženie presahujúce 22. máj by zrejme znamenalo, že Spojené kráľovstvo sa zúčastní na voľbách do Európskeho parlamentu. Tie sa konajú 23.-26. mája.