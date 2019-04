Lídri EÚ budú do noci rokovať: Majú s odkladom brexitu problém?

Viacerí lídri krajín EÚ sú naklonení vyhovieť žiadosti britskej premiérky Theresy Mayovej o v poradí už druhý odklad odchodu Británie z Európskej únie.

V tomto zmysle sa po príchode na stredajší mimoriadny summit EÚ v Bruseli vyjadrili napríklad estónsky premiér Jüri Ratas, predseda lotyšskej vlády Arturs Krišjanis Karinš alebo český premiér Andrej Babiš.

Ratas povedal, že EÚ musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby predišla tomu, že Británia odíde bez dohody alebo aj bez prechodného obdobia. Práve taký scenár by mohol nastať v prípade, že by sa európski lídri na ďalšom odklade brexitu na stredajšom summite nedohodli, uviedla agentúra AP.

Estónsky premiér v tejto súvislosti dodal, že jeho krajina predĺženie odkladu brexitu podporí. Lotyšský premiér Krišjanis Karinš zase uviedol, že ak Británia žiada o viac času, "myslím, že by sme mali zvážiť, že im ten čas dáme". Český premiér Andrej Babiš dokonca povedal, že by podporil odklad odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie o jeden rok, ako to navrhol predseda Európskej rady Donald Tusk.

Európski lídri na mimoriadnom summite EÚ posudzujú žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna. V prípade, že EÚ nebude súhlasiť so žiadosťou Mayovej o ďalší odklad termínu brexitu, Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla. Lídri EÚ27 už absolvovali vyše hodinový rozhovor s Mayovou, po ktorom sa odobrali na spoločnú pracovnú večeru, avšak už bez britskej premiérky _ tá odišla na večeru so svojimi poradcami v sídle britského veľvyslanca v Bruseli.

Na večeri i po nej majú lídri EÚ27 pokračovať v rozhovoroch, ktoré by podľa informácií televízie Sky News mali trvať asi tri hodiny. Keď dospejú k záverom, budú ich tlmočiť Mayovej, ktorá sa k nim vráti k rokovaciemu stolu. Zdroj z prostredia EÚ pritom redaktorke Sky News povedal, že výstupy z rokovaní očakáva vo štvrtok asi o 00.45 h SELČ.