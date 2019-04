Čaputovej učiteľka prezradila, aká je budúca prezidentka: Vlastnosť, ktorá je pre ňu typická

Teší sa z úspechu svojej žiačky! Pani Viera Pilková (72) bola triednou učiteľkou Zuzany Čaputovej na druhom stupni základnej školy v Pezinku. Ako si na svoju žiačku spomína?

Prejavovala sa Zuzana Čaputová už na základnej škole ako líderka triedy?

Zuzka sa vždy vlastnou prácou dostala do popredia, ale nikdy na seba nestrhávala pozornosť. Zo začiatku bolo u nej cítiť neistotu, ale bola veľmi pracovitá a spoľahlivá vo všetkom. Najprv robila nástenkárku, mala úhľadný rukopis. Neskôr si Zuzku spolužiaci zvolili za predsedníčku triedy. Bola veľmi cieľavedomá a dobre spolupracovala s učiteľmi aj v samospráve školy. A ešte na ňu prezradím, že bola šikovná v loptových hrách. Keď hrali na školskom dvore vybíjanú, mala ohromný švih a dobrý hod.

Zdôverila sa vám, čím chce byť, keď vyrastie?

Pamätám si, že Zuzana chcela byť psychologičkou, preto ma veľmi prekvapilo, keď som sa dozvedela, že sa po maturite prihlásila na právo. No to povolanie jej sadne. Vždy bola veľký dríč a právo sa musí doslova nadrieť. Neskôr som sa potešila, keď vystupovala v kauze pezinská skládka. Bola som hrdá, že sa zastala občanov mesta.

Akou bola žiačkou?

Výbornou, na polroka mala na vysvedčení sem-tam dvojku, ale na konci školského roka to boli samé jednotky. Okrem toho, že som jej bola triednou učiteľkou, učila som ju slovenský jazyk a ruštinu. Ešte dnes ju vidím pred sebou, ako sa pýta: Pani učiteľka, bude tá písomka ťažká? Ubezpečovala som ju zakaždým, že nie, že to bude len učivo, ktoré sme preberali. Na chvíľu sa uspokojila, no cez prestávku za mnou zas dobehla: A naozaj, pani učiteľka? Nič sa tam nezmení?

Podľa toho, čo vravíte, bola perfekcionistka.

Určite áno, všetko chcela mať tip-top. Ako som vravela, krásne písala. Vo vyšších ročníkoch vynikajúco slohovala, mala výborný štýl. Čo ma zasiahlo, bolo jej milé, ale rázne vystupovanie počas prezidentskej kampane. Nedala sa nikým a ničím zmiasť. Keď si bola istá v tom, čo chce povedať, mohla dostávať akékoľvek otázky, ona sa držala toho svojho. Jednoducho nedovolila, aby jej ktokoľvek podsúval veci, ktoré sa jej vôbec netýkali.

Čo vám preletelo hlavou, keď to bolo oficiálne, že Zuzana Čaputová je novou prezidentkou?

Hlavou mi preleteli všetky tie roky, keď sedela v školskej lavici. Poznala som ju ako milé copaté dievčatko a teraz som pred sebou videla sebavedomú ženu s krásnym vyjadrovaním. V kútiku duše som si pomyslela: Azda je to trošku aj môj vplyv, že som od svojich žiakov žiadala, aby sa dokázali vždy slušne vyjadrovať. Som na ňu pyšná a verím, že bude dobrou prezidentkou.