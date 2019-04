Zuzana Čaputová o vzťahu s Konečným: Dôvod, pre ktorý sa ešte nechce vydávať

Zvolením za prezidentku sa zmenil život nielen Zuzane Čaputovej (45), ale aj jej najbližším. Tú najvážnejšiu životnú zmenu so svojím partnerom Petrom Konečným (52) však neplánuje. Prečo sa nechce vydať, prezradila v exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa, z ktorého teraz vyberáme.

So svojím exmanželom Ivanom Čaputom nežila už dávno, oficiálne sa rozviedli vlani v septembri. V tom čase mala Zuzana Čaputová už nového partnera. S Petrom Konečným tvorí pár druhý rok. A hoci by konzervatívnejším voličom možno dobre padlo, aby svoj vzťah dala takpovediac papierovo „do poriadku", nová prezidentka nechce o svadbe ani počuť.

„Nateraz si to predstaviť neviem,“ odpovedala nám na našu priamu otázku, či by si vedela predstaviť, že by sa počas mandátu vydala. Dôvodom je aj vek jej dvoch dcér a zodpovednosť za ne. „Sú vo veku puberty a dospievania. Ja to vnímam ako zodpovednosť za ich život a toto by bola zmena, ktorá by do ich života zasiahla,“ povedala.

S Petrom Konečným sa navyše ešte nedostali ani do fázy, že by žili v spoločnej domácnosti. Aj v tomto ide Zuzane Čaputovej predovšetkým o jej dcéry. „Vniesť niekoho ďalšieho do života dvoch detí je predsa len iná zodpovednosť, ako vniesť ho len do vlastného života. Ideme postupne. Som predovšetkým mamou, ktorá má zodpovednosť za svoje dcéry,“ vyhlásila.

Aj napriek tomu, že s ňou nebýva a svadbu nateraz ani neplánujú, aj Petrovi Konečnému sa život zmení. „On bol veľký podporovateľ tej idey, aby som kandidovala, hoci ma na to priamo nenahováral. Samozrejme, že sa rozprávame o tom, čo bude. Sme v špecifickej situácii, lebo nežijeme v spoločnej domácnosti. To, že nie sme manželia a sme vo fáze spoznávania sa vo vzťahu a nežijeme spoločne, ovplyvní aj to, ako sa bude jeho rola realizovať. Nebude to zrejme v takej miere, ako keď sú dvaja dlhodobí manželia,“ uviedla nová prezidentka.

O role svojho partnera sa bude radiť aj s odborníkmi. „Určite pri spoločenských akciách bude po mojom boku a pokiaľ ide o nejaké protokolárne veci, tak budeme zvažovať podľa charakteru udalosti. Na niektoré zahraničné stretnutia bude možno pracovne vhodnejšie, aby ma sprevádzal poradca pre zahraničnú politiku alebo minister,“ dodala.

Prečo sa rozviedla?

Prečo sa rozviedla?

Svoje dve deti vychováva Zuzana Čaputová aj so svojím exmanželom Ivanom Čaputom. S ním má podľa svojich slov výborný kamarátsky vzťah. Oslávila s ním aj volebné víťazstvo. Na čom teda ich manželstvo stroskotalo?

„To je, samozrejme, veľmi diskrétna vec. Nemyslím si, že dvaja ľudia sa musia rozísť v hádke a v nenávisti. Nebol to ani náš prípad. Ten vzťah bol vždy veľmi priateľský a konštruktívny. Po nejakom čase sme sa ho rozhodli v podobe manželstva ukončiť. Rodičovstvo bolo pre nás také dôležité, že sme si chceli zachovať korektné vzťahy. Aj kvôli deťom, ale nielen kvôli nim,“ uzavrela Čaputová.