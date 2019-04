Nervózne derby medzi Slovanom a DAC: Nadávky padali v štyroch jazykoch!

Skočili si do vlasov! Nemecký tréner v službách DAC Peter Hyballa (43) patrí medzi najcharizmatickejšie osobnosti v našej lige.

Všetky zápasy svojich zverencov prežíva, ako keby išlo o život. Po záverečnom hvizde však ide rivalita bokom. Výnimkou nebol ani nedeľňajší šláger so Slovanom (DAC prehral 1:3), v ktorom sa Hyballa pustil do ostrej výmeny názorov s belasým kanonierom Andražom Šporarom (25).Desať minút pred koncom zápasu sa najlepší strelec Fortuna ligy Slovinec Andraž Šporar dostal do konfliktu s hráčmi DAC a neskôr aj s trénerom Hyballom. Okrem štipľavých slov mu navyše adresoval satirické gestá po tom, ako strelil posledný gól zápasu.Ja som mu zase kontroval slovami, ktorým nerozumel on. Bolo to trochu ostré, ale taký je futbal. Na konci sme si všetci podali ruky, takže je to v pohode,“ vysvetlil pre Nový Čas Hyballa.priznal Šporar. Celkovo tak v šlágri padali nadávky v slovenčine, maďarčine, nemčine ale aj slovinčine.Na pozápasovej tlačovke navyše došlo k mrzutej situácii, keď jeden z prítomných začal vyrývať do trénera Slovana Martina Ševelu. Vraj či si všimol, že rozhodcovia dlhodobo pískajú tendenčne v prospech Slovana. „Možno sa treba obrátiť na Ústavný súd.nedal sa značne podráždený Ševela, ktorý má napriek rivalite s Hyballom vynikajúci vzťah. „Rivalita na ihrisku je okej. Každý si len bránime svoje miesto. Veľmi rád zájdem s Petrom nielen na kávu. Svojimi skúsenosťami ma môže len obohatiť.“ dodal Ševela, ktorého dotieravý muž navyše obvinil, že ho počul kričať Maďari za Dunaj.vrátil mu Ševela.