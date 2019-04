Brankár Martin Jedlička mohol byť hrdinom šlágru kola: Som na seba nahnevaný!

Chytil pokutový kop Mohu aj s následnou dorážkou. Pár minút nato skvele zlikvidoval sólový nájazd toho istého hráča. Napriek tomu nebol za hrdinu zápasu.

Po hrubej chybe brankára Dunajskej Stredy Martina Jedličku totiž padol víťazný gól Slovana Bratislava (3:1).

Práve Jedlička sa v prvom vzájomnom dueli základnej časti na Pasienkoch (3:2) pričinil o najkurióznejší gól sezóny. Andraž Šporar dostal vtedy prihrávku do ofsajdu. Asistent rozhodcu zdvihol zástavku, ale nepískal. Český brankár si myslel, že áno a vrátil loptu na miesto priestupku. Šporar ju poslal do prázdnej bránky. Bol to víťazný gól, keďže vo finiši hostia ešte dvakrát skórovali.

Podobnú traumu zažil smoliar Jedlička aj na novom Tehelnom poli. Pri odkope netrafil loptu a striedajúci Dražič, ktorý nebol na ihrisku ani minútu, rozhodol šláger kola. „Myslel som si, že protihráč strčí do lopty. Nestalo sa, takže mi prešla medzi nohami. Moja chyba. Beriem to na seba. Mal som ísť do toho rukami.“

Mladý brankár DAC označil tento moment za zlomový. To, že chytil penaltu, dorážku a následne aj nájazd Mohu, za bonus nepovažuje. „Čo z toho, keď ideme domov naprázdno.“ Cítil sa ako smutný hrdina? „Ako hrdina vôbec nie. Dostal som tri góly, čo je veľa, keď chceme vyhrať. Som skôr smutný a na seba nahnevaný,“ dodal zronený Jedlička.