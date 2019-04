Traja bývalí spolužiaci oslavujú naraz: Hoci majú narodeniny 1. apríla, fór je v niečom inom!

Narodení v deň vtákov, žartíkov a Huga. Presne dnes 1. apríla oslavujú v dedine Omšenie (okr. Trenčín) 50. narodeniny až traja bývalí spolužiaci. Na pevné zdravie do ďalších rokov si pripili pravou domácou 50° slivovicou, pri ktorej spomínali na svoje spoločné školské časy a mladosť.

Kuriózny dátum narodenia sa na nich podpísal v dobrom, také veselé trio stretnete málokde. Aká je pravdepodobnosť, že v obci s 1 900 obyvateľmi sa presne 1. apríla narodia až tri deti? A že všetci v tej dedine aj ostanú žiť a dožijú sa okrúhlych päťdesiatin? V Omšení je to realita. Miroslav, Michal a Jana dnes oslavujú abrahámoviny.

„Narodil som sa ako prvý o druhej ráno. Otec viezol mamu do pôrodnice a ja som prišiel na svet už na benzínovej pumpe. Asi som sa už tak veľmi tešil a chcel ísť na vzduch,“ so smiechom prezradil Miroslav. O dve hodiny neskôr bolo „poriadne veselo“ u Michala. „Keď sa Miro narodil, pre moju mamu už išla sanitka. Svetlo sveta som uzrel o 4.00 hod. v pôrodnici,“ spomína Michal. Tretím členom prvoaprílovej trojice je Janka. „Narodila som sa okolo 7.00 hod., a tak som im vybila čisto mužský tromf z rukáva,“ smeje sa vždy dobre naladená žena.

Učiteľka im neverila

O kurióznom narodení troch spolužiakov vedeli všetci domáci. Problém nastal vtedy, keď do školy nastúpila nová učiteľka, ktorá nebola z obce. „Všetci v triede sme sa mali postaviť a povedať svoje meno a dátum narodenia. Prvá z nás bola Janka. Potom som prišiel na rad ja a už vtedy sa učiteľka hrozne rozčúlila, že si z nej robíme žarty a aby sme prestali,“ spomína s úsmevom Miroslav. „V tom som sa postavil ja a to už bol koniec. Neverila nám, chcela nás dať postaviť pred riaditeľa, že si z nej strieľame. Ostatní spolužiaci ju museli presviedčať, že je to naozaj pravda, ale trvalo to dlho,“ vysvetlil Michal.

Trojicu prvoaprílových spolužiakov dátum narodenia poznačil v dobrom, čo vraj môžu potvrdiť aj ich rodiny. „Ja stále vtipkujem, mám dobrú náladu, až niekedy doma krútia hlavou,“ priznal Miro. Podobne je to aj u ostatných dvoch. A či si na 1. apríla občas doberali ostatných? „To skôr oni si doberali nás,“ uzavrel Michal so šibalským úsmevom. No neverte mu!

Toto majú spoločné

Obľúbené jedlo: rezeň

rezeň Obľúbený učiteľ: Hilda Gazdíková

Hilda Gazdíková Obľúbené predmety: telesná a hudobná výchova

Sviatok bláznov a vtákov

Nikto nevie, ako bizarný sviatok vznikol. Už dlhé stáročia je 1. apríl známy ako deň bláznov. Ľudia sa vraj snažili vyparatiť druhým nevinný žart už v 16. storočí. Pred svojím huncútstvom v tento deň však nezabudnite najskôr zvážiť všetky možné následky. :)

Miroslav Vrana (50)

Narodil sa o 2.00 hod. na benzínovej pumpe

Kamionista, ženatý

Manželka Květa (49)

Deti Simona (29) a Dominik (25)

Michal Porubčan (50)

Narodil sa o 4.00 hod. v pôrodnici

Elektromechanik, ženatý

Manželka Zuzana (43)

Deti Zuzana (25) a Alexandra (23)

Janka Suchá (50)