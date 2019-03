Čitateľ odfotil vzácne zviera v lese pri Malackách: Čo to znamená, keď HO stretnete?

Unikát na západe Slovenska! Vidieť bieleho daniela, srnu či jeleňa znamená šťastie, a práve preto majú pred týmito zvieratami rešpekt aj samotní poľovníci. Do redakcie Nového Času zaslala čitateľka fotografiu bieleho daniela, ktorý sa s celou skupinkou vybral hľadať niečo pod zub.

Bielu zver sa čitateľke Vladimíre podarilo zachytiť v obci Marianka (okr. Malacky). Podľa vedúcej odboru poľovníctva, strelectva a osvety Martiny Hustinovej sú práve pri danieloch tieto netypické formy sfarbenia najrozmanitejšie. „Stretnúť môžete albíny, ktoré sú biele, alebo melaníny, tie sú čierne,“ vysvetlila s tým, že vznikla i legenda.

„Biele daniele, srny a jelene sa nelovia, pretože podľa legendy by poľovník do roka zomrel, ak by takéto zviera zastrelil,“ vraví. Ani to však neznamená, že na ne v prírode nečíha iné nebezpečenstvo. „Napadnúť ich však v našich končinách môže rys, na Kysuciach, prípadne vo Veľkej Fatre to môže byť vlk,“ uzavrela.

