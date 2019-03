Čitateľ ostal pri tom pohľade v šoku: Iní nevedia kam so zvieratami, kým v útulku za 235-tisíc eur si hovejú hračky!

Hovorí sa o ňom už 15 rokov, ale ešte stále nefunguje. Prešov ako jediné krajské mesto na Slovensku nemá funkčný útulok pre zvieratá. Jeho výstavba, ktorá stála približne štvrť milióna eur, bola síce ukončená, ale doposiaľ neslúži svojmu účelu. Jedinými nájomníkmi sú momentálne dva plyšové psíky.

Na to, že zatiaľ sú v útulku iba plyšové hračky, upozornil čitateľ Nového Času, ktorého to poriadne prekvapilo. Zatiaľ nie je známy ani presný dátum uvedenia útulku do prevádzky. „Stavba bude ukončená k 30. novembru 2019. Vzhľadom na to, že je to stavba na zelenej lúke a jej ukončenie bolo v zimnom období, niektoré technologické procesy, ako napríklad čerpanie vody, rozbory vody a definitívnu úpravu plôch je možné začať, až sa oteplí,“ uviedla hovorkyňa mesta Prešov Eva Pekňušiaková. V súčasnosti sa podľa nej dokončujú posledné úpravy.

„Prebiehajú práce na studni, aby bola voda pitná. V pondelok sa odobrali vzorky a zaslali na rozbor. Bola podaná aj žiadosť na kolaudáciu,“ doplnila hovorkyňa. Spresnila, že stavba prebiehala vo dvoch fázach. „Prvá v objeme 180-tisíc eur. V novembri 2018 bol uzatvorený dodatok k zmluve o ďalších 55-tisíc eur. Rozšírila sa kapacita o dva koterce, unimobunku pre malé zvieratá a technické veci,“ spresnila hovorkyňa. Útulok má mať flexibilnú kapacitu.

„Záleží na veľkosti plemien v kotercoch. Pri malých plemenách to môže byť 5 - 6 zvierat v jednom koterci, pri veľkých len dve,“ uzavrela Pekňušiaková. Na otázku, prečo sú v kotercoch plyšové hračky, nevedela odpovedať. Predpokladá, že ich tam umiestnili stavebníci, ktorým zrejme nechýba zmysel pre humor.