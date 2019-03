Dajte dôchodcovi Martinovi do ruky nožík, budete ohromení, čo s ním dokáže: Jeho diela budete chcieť vidieť naživo!

Učarovala mu práca z dreva! Maličké hrabličky, kotlík či tkáčske krosná. Vitálny dôchodca Martin Kollárik (64) z Trebeľoviec-Lázy (okr. Lučenec) sa pred siedmimi rokmi dal na výrobu drevených miniatúr.

Bývalý strojník dokázal verne vyrobiť z dreva malým nožíkom drobný hospodársky dvor s náradím, tkáčsky stav či pravú dedinskú zabíjačku. Šikovný Martin (64) síce vyštudoval strojárstvo a dlhé roky pracoval v elektrárňach, vďaka bratom - lesníkovi a stolárovi, ho však lákala a aj zaujala práca s drevom.



„Prvá moja miniatúra bola rebrinák,“ vraví Kollárik, ktorý pred miniatúrami tvoril drevené sochy a oceľové zvonce. Na zostrojenie maličkých predmetov používa drevo z javora, liesky či buka. Najprv si miniatúru nakreslí na papier a potom sa pustí malým nožíčkom do stružlikania. Otvoriť galériu Drevené hrabličky sú prepracované do detailov. Zdroj: den

„Doplnky, ktoré vyzerajú ako zo železa, robím z plieška. Nahrejem to a dám do oleja, aby to stmavlo, nech to vyzerá čo najreálnejšie,“ vysvetlil dôchodca, ktorý vytvoril z dreva aj dedinskú zabíjačku. Jeho miniatúry aj normálne fungujú.

V pláne má ešte ku tkáčskemu stavu vyrobiť kolovrátok či kúdeľ a ku gazdovstvu napríklad pluh. „Bol by som rád, keby moje minidielka skončili niekde, kde by si ich mohla pozrieť verejnosť," dodáva.