Úspechy Petry Vlhovej motivujú slovenské deti: Koľko stojí výchova úspešného lyžiara?

Chceli by ste mať zo svojho dieťaťa víťaza Svetového pohára v alpskom lyžovaní? Úspechy slovenskej reprezentantky Petry Vlhovej vedú k otázkam, čo si výchova úspešného športovca vyžaduje.

Lyžovanie patrí k najnáročnejším športom, čo sa času aj peňazí týka. Čo to znamená? S čím všetkým treba rátať a čo všetko by ste museli obetovať?

Potrebuje tím ľudí

Dávid Šooš, tréner v Lyžiarskom klube Ružomberok a majiteľ lyžiarskej školy

Lyžiarsky tréning si vyžaduje časté absencie v škole, zvýšené náklady na cestovanie, ubytovanie, skipasy - je to veľká časová, fyzická a fi nančná záťaž. Keď sa z dieťaťa stane profesionálny pretekár na medzinárodnej úrovni, záťaž sa znásobí, keďže sa oňho už stará celý tím ľudí. Náklady na presun, ubytovanie, skipasy hradí pretekár alebo jeho rodina.

Dieťa z hôr to má lahšie

Andrea Balánová, Lyžiarsky klub VICTORY BRATISLAVA

Na jeseň, v období prípravy, sa chodí lyžovať na ľadovce, neskôr do stredísk s dobrými snehovými podmienkami. Cez zimu, od januára, väčšina detí trénuje na Slovensku. Deti, ktoré bývajú v horskej oblasti, to majú s tréningmi na snehu jednoduchšie, lebo môžu ísť na svah aj každý deň po škole. Deti z nížin musia dochádzať za snehom, takže to väčšinou riešia cez víkend alebo obetujú pár dní v škole a idú trénovať do vhodného strediska

Začiatočník

Jedny lyže a palice: 100 - 150 €

Lyžiarky, viazanie, prilba a okuliare: 200 - 300 €

Výcvik s inštruktorom: 600 €/20 hod. (60 €/2 hod.)

Cestovanie, skipasy: 600 €, závisí od dĺžky cesty a miesta

Počiatočné výdavky za sezónu: min. 1 500 €

Žiak pretekár

Dvojo lyží a palíc: 700 - 1 100 €

Lyžiarky, viazanie, prilba a okuliare: 800 - 1 200 €

Cestovanie, ubytovanie, skipasy: 1 500 €, závisí od dĺžky cesty a miesta

Základy lyžovania: 4 - 5 rokov

Vhodné deti sa vyberajú na základe testovacej batérie

Vyhodnocujú sa rýchlosť, sila a dynamika

Pretekárske lyžovanie: 6 - 7 rokov

Lyžovanie tvorí 30 % a všeobecná príprava 70 % tréningu

Všeobecná príprava zahŕňa atletiku, gymnastiku, plávanie, turistiku, rôzne hry

Profesionálna špecializácia: 12 rokov

Lyžovanie tvorí 50 % a všeobecná príprava 50 % tréningu

Začína sa tvrdý, často dvojfázový tréning 3- až 4-krát do týždňa