S akou sumou budú gazdovať bratislavské mestské časti? Niektoré sú v provizóriu

Nový rok začala väčšina mestských častí v hlavnom meste Slovenska v rozpočtovom provizóriu. Aj keď finančný plán na tento rok už majú vypracovaný, musia počkať na konečné schválenie miestnymi zastupiteľstvami, ktoré zasadnú na prelome januára a februára.

Len niekoľko z nich svoj rozpočet schválilo už v decembri, sú nimi Staré Mesto, Devínska Nová Ves, Jarovce a Devín. Aj keď na definitívne sumy rozpočtov jednotlivých mestských častí si ešte chvíľu počkáme, už teraz sa vie, že väčšinu svojich financií chcú investovať do opravy a údržby ciest.

Schválené rozpočty:

Staré Mesto - 25,55 mil. €

„Rozpočet pripravilo ešte predchádzajúce vedenie a starostka ho nepovažuje za vyslovene zlý, ale v najbližších mesiacoch prejde zmenou. Budú do neho zapracované priority starostky aj novozvolených poslancov,“ spresnil hovorca Matej Števove.

Devínska Nová Ves - 17,79 mil. €

Bude sa pokračovať v zatepľovaní materských a základných škôl a v podpore projektu na ochranu Devínskej Kobyly či v revitalizácii rybníka. Ďalšou investíciou bude napojenie mestskej časti na diaľnicu a výstavba rozhľadne. „V prípade potreby budeme rozpočtovými opatreniami rozpočet meniť,“ doplnil starosta Dárius Krajčír.

Jarovce - 2,75 mil. €

„Okrem základných výdavkov na chod úradu a školstvo chceme investovať do prípravy cyklotrás, rekonštrukcie chodníkov, do rozšírenia kapacít základnej a materskej školy, do vodozádržných opatrení, zelene a regulácie parkovania a výstavby,“ vysvetlil starosta Jozef Uhler.

Devín - 808-tisíc €

„Rozpočet na rok 2019 bol s pripomienkami (netýkali sa súm) jednohlasne schválený,“ uviedla starostka Ľubica Kolková.

Čakajúce na schválenie:

Ružinov - 40 mil. €

Petržalka - 39 mil. €

Nové Mesto - 21 mil. €

Dúbravka - 15 mil. €

Rača - 11 mil. €

Podunajské Biskupice - 8,63 mil. €

Lamač - 3,55 mil. €

Vajnory - 3,4 mil. €

Záhorská Bystrica - 2,5 mil. €

Nevyjadrili sa: