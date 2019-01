Silná búrka zasiahla dovolenkové destinácie, je tam aj herec Róbert Halák: Slováci sa v Thajsku boja o svoje životy!

Južné pobrežie Thajska zasiahla počas vrcholiacej dovolenkovej sezóny tropická búrka Pabuk, ktorá je najhoršia za posledných 30 rokov.

Slováci, ktorí sa do tejto ázijskej krajiny vybrali na dovolenku, utekajú do bezpečných oblastí, no viacerým sa to pre zrušenú dopravu nepodarilo. Pabuk je najhoršia tropická búrka od roku 1989. Sprevádzajú ju vietor s rýchlosťou 70 km/h a silný lejak. Najväčšie nebezpečenstvo predstavuje pre juh krajiny, teda pre obľúbené dovolenkové destinácie, ako sú Phuket či Koh Samui. V provincii Pattani zomrel muž, ktorý bol jedným zo 6 členov posádky rybárskej lode.

Počas piatka premávali zaplavenými ulicami provincie Nakhon Si Thammarat dodávky, z ktorých vyzývali obyvateľov, aby opustili svoje domovy. „Ak ste ešte vnútri, prosíme, ozvite sa a pomôžeme vám. Nemôžete tu zostať, je to príliš nebezpečné,“ ozývalo sa z reproduktorov.

V Thajsku sú aj Slováci

V Thajsku sa podľa idnes.cz nachádza vyše 2 500 Čechov. „Vlny sú obrovské, pláž de facto zmizla,“ povedal spevák Marek Ztracený, ktorého búrka uväznila na ostrove Sami. V krajine sú aj stovky Slovákov. Exfarmárka Eva Strážnická je s manželom v destinácii Krabi. „Píšete mi správy o tajfúne, áno, vieme o tom. Zatiaľ len prší, čakáme, čo bude. Dúfame, že nás to obíde,“ napísala vystrašená Eva. V Ao Nang v provincii Krabi je aj slovenský herec Róbert Halák (41) s partnerkou Katkou (41). „Zbierajú sa tu oblaky a prší. Berieme to pohodovo, ale zostávame radšej doma. Aj majiteľka nehnuteľnosti nám odporučila, aby sme nešli na pláž. Vieme, že na ostrove Koh Samui sú bez elektriny a pre zlé počasie uzavreli tamojšie letisko. Hovorí sa, že sem to môže doraziť v noci, ale veríme, že to nebude také zlé,“ napísal nám včera. Všetci Slováci by mali byť zatiaľ v poriadku.