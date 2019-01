Sneh a vietor spôsobil kolaps dopravy na Slovensku: Uzavreté horské priechody aj lanovky

Sneženie na začiatku roka poriadne trápi vodičov. Nočné vyčíňanie Perinbaby narobilo šarapatu najmä na Donovaloch, ale aj na Chopku či Šturci. Pre kamióny ostali všetky horské priechody dlhé hodiny uzatvorené, no problémy mali aj osobné autá.

Polícia ešte v utorok večer uzatvorila pre husté sneženie Donovaly pre kamióny, v stredu ráno už aj pre osobnú dopravu. Prejazd bol povolený len autám so snehovými reťazami, a to až do odvolania. „Premávka je stále obmedzená pre nákladnú dopravu dlhšiu ako 10 metrov,“ vysvetlila v stredu hovorkyňa krajskej polície v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. Smolu mali aj lyžiari vo Vysokých Tatrách.

Štrbské Pleso fungovalo počas stredy iba v dolnej polovici, v horných častiach bolo úplne odstavené pre silný severný vietor, nefungovali lanovky na Solisko a ani Furkotka. K odstaveniu lanoviek došlo v Tatranskej Lomnici, kde sú na tento smer vetra viac citlivé. „V horných častiach dosahoval vietor v nárazoch rýchlosť až 90 km/hod., museli sme ich odstaviť kvôli prevádzke lanoviek a bezpečnosti ľudí,“ informoval včera Nový Čas marketingový riaditeľ TMR Juraj Chovaňák.

Lyžovať sa nedalo ani na obľúbených Čučoriedkach, ktoré boli zasnežené. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej od severu prúdi na naše územie studený, pôvodom arktický vzduch a s ním, hlavne na severe krajiny, aj výdatne sneženie. Cez víkend dokonca budú nočné teploty v horských dolinách atakovať -15 °C. Vyzerá to teda na sľubnú lyžovačku. Pre vietor však treba byť obozretný, najmä po zložení rukavíc. „Studený vzduch a odhalená pokožka, aj keď iba na okamih, môže priniesť niečo ako omrzliny,“ varovala.

Čo robia cestári?!

Vilo (41), Beňuš

Stojím tu už od utorka od desiatej večer, pretože Donovaly nie sú pre kamióny prejazdné. Ak by som išiel ďalej, dostal by som od polície pokutu. Neviem, čo toľko robia cestári, no na tomto úseku sa to stáva veľmi často.

Zoran (58), Srbsko

Som tu od utorka popoludnia. Pred piatou ma sem odklonili policajti. Idem zo Srbska do Poľska a veziem autodiely. Vôbec neviem, dokedy tu budem čakať.

Aké bude počasie

Štvrtok

Noc: -2 až -10 °C

Deň: -7 až +1°C

Piatok

Noc: -4 až -15 °C

Deň: -8 až +2 °C

Sobota

Noc: -2 až -12 °C

Deň: -6 až +2 °C

Nedeľa

Noc: -2 až -12 °C

Deň: -5 až +2 °C

Pondelok

Noc: -13 až -15 °C

Deň: -7 až -2 °C

Utorok

Noc: -11 až -15 °C

Deň: -7 až 0 °C